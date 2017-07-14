Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vershinin, Ramallah'ta

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Vershinin ile Ramallah'ta görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sergey Vershinin ile Ramallah'ta bir araya geldiği bildirildi.



Filistin Haber Ajansı WAFA'ya göre, görüşmede Abbas, Rus yetkiliye iki devletli çözüm ve bağımsız Filistin devletinin kurulması ilkesi temelinde barışın tesis edilmesi amacıyla harcanan çabaların sonuç getirmesi için işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.



Abbas, bu bağlamda Rusya'nın, barış sürecinin desteklenmesi ve iki devletli çözümün gerçekleşmesi için harcadığı mesaiyi övdü.



Ayrıca Abbas, İsrail yönetiminin yerleşim birimleri inşasına devam etmesi ve uluslararası kanunlara aykırı kanunlar çıkarmasına karşı olduğunu vurguladı.



Vershinin ise ülkesinin, Filistin ile İsrail arasında barışın sağlanmasını hedefleyen tüm çalışmaları desteklediğini belirtti.



Konuk yetkili, Rusya ile Filistin arasındaki iş birliği ve güçlü dostluk bağlarından da övgüyle bahsetti.



İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.