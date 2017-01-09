Rus diplomat Atina'da ölü bulundu

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nde görevli diplomat Malanin, evinde ölü bulundu.

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nde görevli 55 yaşındaki diplomat Andrei Malanin, evinde ölü bulundu.



Yunan basınında yer alan haberde, Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nde görevli Malanin'den pazartesi gününden bu yana haber alınmaması üzerine, büyükelçilik görevlilerince arama yapıldığı belirtildi.



Malanin'in, Atina’nın merkezindeki İrodu Attiku Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairesinde ölü bulunduğu kaydedildi.



Rus diplomatın ölüm nedeninin belirlenmesi için Atina Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı belirtildi.