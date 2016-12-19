Rus Büyükelçiyi öldüren çevik kuvvet polisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya Büyükelçisi'ne suikast düzenleyen şahsın bir çevik kuvvet polisi olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyükelçiye suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın çeviki kuvvet polisi olduğunu açıkladı.



Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:



Bugün saat 19.05 sularında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı fotoğraf sergisinde Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov, konuşması esnasında silahlı bir saldırıya uğramıştır. Kaldırıldığı Güven Hastanesinde saat 19.53'te hayati bulgularının olmadığı tespit edilmesine rağmen hemen yapılan canlandırma müdahalesine cevap alınamamış ve kıymetli dostumuz, Sayın Büyükelçimiz hayatını kaybetmiştir.



Saldırgan 24 Haziran 1994, Aydın Söke doğumlu. Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu mezunu ve halen Ankara Çevik Şube Müdürlüğünde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş.



Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Andrei Karlov, bugün Türkiye - Rusya münasebetlerini ve geçmişini konu alan resim sergisini ziyaretinde kürsüde konuşmasını yaparken silahlı saldırıya uğramış ve tüm çabalarımıza rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimiz, saldırganı etkisiz hale getirmişlerdir. Büyükelçinin yanı sıra sergide bulunanlardan biri yabancı uyruklu üç kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sürmektedir.



Bu suikast, bu saldırı, bu terör eylemi, Türkiye-Rusya ilişkilerine gerçekleştirilmiş bir terör eylemidir. Bu, büyük bir provokasyondur. Özellikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok iyi olduğu bir safahatta, bir dönemde gerçekleştirilen bu acımasız terör eyleminin, Türkiye'ye sıkılmış bir kurşun olduğunu ve milletimizin emanetinde olan, ülkemizin emanetinde olan bir dostumuza yönelik hain bir eylem olduğunu düşünüyoruz.

Kaynak: AA