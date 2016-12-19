Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırıya uğramasına dünyadan tepkiler

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya dünyanın çeşitli ülkelerinden kınama mesajları geldi.

İngiltere, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rus büyükelçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.



Açıklamasında Johnson, Rusya'nın Ankara Büyükelçisine yönelik düzenlenen "alçak cinayeti" duymaktan dolayı şok olduğunu belirterek, "Düşüncelerim elçinin ailesiyle birlikte. Bu ödlek saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD YÖNETİMİNDEN KINAMA



ABD yönetimi, Karlov’un silahlı saldırıya uğramasına ilişkin, “Kaynağı ne olursa olsun bu şiddet eylemini kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

BM, RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİNİ KINADI



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisine yönelik silahlı saldırıyı kınadıklarını belirterek, bu saldırının hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını söyledi.



Stephane Dujarric, saldırının faillerinin yargı önüne çıkarılmasını umduklarını da sözlerine ekledi.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Karlov'un ailesine taziye dileklerini sundu.

Kaynak: AA