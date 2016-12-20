Rus Büyükelçi Karlov devlet töreniyle uğurlandı

Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Karlov'un cenazesi Esenboğa Havalimanı'ndan devlet töreniyle uğurlandı.

Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un naaşı Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreniyle Moskova'ya uğurlandı.



Törene, hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanlığı adına da Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız katıldı.

DİĞER ÜLKELERİN MİSYON TEMSİLCİLERİ KATILDI



Karlov'un ailesi ve ABD, İsrail ve İngiltere başta olma Ankara'da bulunan birçok ülke büyükelçiliklerinin de katıldığı tören saygı duruşuyla başladı.



Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faig Bağırov, saygı duruşunun ardından törende yaptığı konuşmada, “Kıymetli meslektaşımız, arkadaş ve büyükelçimize son saygı görevimizi yapmak üzere buraya toplanmış bulunuyoruz. Karlov, hain bir terörist saldırıda hayatını kaybetti." dedi.



Bağırov, söz konusu saldırının terörün en barbar yüzünü ortaya çıkardığına işaret ederek, "Teröre karşı bir kez daha nasıl bir araya gelmemiz gerekiyor, çok iyi anlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.



Söz konusu saldırının Rusya ve Türkiye’nin teröre karşı ortak kararlılığı ve işbirliğine karşı yapıldığının altını çizen Bağırov, hainlerin soruşturulacağını ve cezalandırılacağını bildirdi.



"Büyükelçi Karlov, diplomasi arenasındaki asil görevini meşakkatli bir süreçte yerine getirmiş ve hepimize emsal teşkil etmiştir." diyen Bağırov, Karalov'un müstesna bir diplomat olmasından öte şahsiyetiyle cesaret veren bir insan olduğunu belirtti.

"BÖYLE DİPLOMATLARLA ÜLKELERİ HER ZAMAN GURUR DUYMALIDIR"



Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız da konuşmasında, Türk Dışişleri camiası olarak meslektaşları Karlov'u elim bir cinayet sonucu kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarına değindi.



"Sefire hanımın, sefaret mensuplarının, Rusya Dışişleri Bakanlığının ve Rus halkının acılarını iyi anladığımızı düşünüyoruz" diyen Yıldız, Türkiye'nin de çok sayıda diplomatını teröre kurban verdiğini anımsatarak, bu diplomatların anma törenlerinde çekilen acıları yakınlarının yüzlerinde gördüklerini belirtti.



Türk kültüründe "Elçiye zeval olmaz" anlayışının uluslararası hukukta da yerini bulduğuna dikkati çeken Yıldız, diplomatlara, görevlerini iyi yapabilmeleri için dokunulmazlık tanındığına işaret etti. Yıldız, "Diplomatlar görevlerini yaptıkları için hedef alınmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Büyükelçi Karlov'un, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yoğunluğu nedeniyle Dışişleri Bakanlığının birçok birimiyle yoğun temas içinde olduğunu hatırlatan Yıldız, "Kendisini birikimli, azimli, kararlı, sabırlı bir diplomat olarak tanıdık. Böyle diplomatlarla her zaman ülkeleri gurur duymalıdır." dedi.

ÇAVUŞOĞLU KARŞILAYACAK



Yıldız, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyükelçinin cenazesini Rusya'da karşılayacağının ve imkan olursa cenaze törenine de katılacağı bilgisini verdi.

Konuşmaların yapılmasının ardından, Karlov'un eşi Marina Karlov, Rus bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Karlov'un naaşı askeri kıta eşliğinde uçağa taşındı.



Büyükelçi Karlov'un ailesi de cenazeyle başkent Moskova'ya hareket etti.

Kaynak: AA