Rumkale dünya turizmine hazırlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: Rumkale'yi önemsiyoruz, burayı turizme kazandırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz, Rumkale'yi daha canlı ve dinamik hale getireceğiz.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent turizmine yeni bir soluk kazandırmak amacıyla tarihi Rumkale'de su altı arkeoloji müzesi kuracak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kültürel mirasın korunması, yaşatılması, tanıtılması ve turizme kazandırılması amacıyla bu yöndeki çalışmalara yoğunlaştıklarını belirterek, Gaziantep'i kültür kenti haline dönüştürmek istediklerini belirtti.



Evliya Çelebi'nin "Gaziantep dünyanın gözbebeğidir" sözlerini hatırlatan Şahin, Gaziantep'in dünyanın en eski 20 yerleşim yerinden biri olduğunu ifade etti.



Şahin, sanayi şehri olan Gaziantep'in kültür ve sanat alanında da iddiası olduğuna dikkati çekerek "Bu kapsamda hazırlanan projelerle tarihi ve kültürel eserleri ayağa kaldırıyoruz. Karkamış Antik Kenti'ni, 2018'in Mayıs ayında açacağız, edebiyatçıların ve dünya tarihçilerinin hizmetine sunacağız. Mustafa Kemal Atatürk 1930'lu yıllarda 35 tarihi eseri, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesine götürmüş ve müzenin en değerli kısmına yerleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.



Fırat Nehri'nin bütün güzelliğinin, dik kayalar üzerinde bulunan Rumkale'ye yansıdığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:



"Roma ve Hitit gibi en güçlü medeniyetler Fırat'ın etrafında şekillenmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak, Rumkale'yi önemsiyoruz, burayı turizme kazandırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz, Rumkale'yi daha canlı ve dinamik hale getireceğiz. Teleferik ve sahil düzenlemesine ilişkin çalışmalarla yer altındaki bu güzel hazineyi, bir su altı arkeoloji müzesiyle taçlandıracağız. Hanlar ve hamamlar konusunda da iddialıyız. Gaziantep, tarihi İpek Yolu'nun geçtiği bir aksa kurulmuştur. Osmanlının, Selçuklunun ve İslam medeniyetinin de en güzel eserlerini burada görebiliyorsunuz. El sanatlarında iddialıyız. Yemeni, bakır işleme sanatı ve sedefçilik gibi yöresel meslekleri, modernize ederek, geleceğe taşıyoruz. Burada, bütün dinler ve diller yıllarca kardeşçe birlikte yaşamış. Hem kilisenin hem havranın hem caminin yan yana olduğu bir şehrin belediye başkanıyım. Tarih, bize bu özellikleri, zenginlik olarak sunmuş, bize de onu en iyi şekilde değerlendirmek düşüyor."