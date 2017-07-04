Rum tarafından olumlu yaklaşım göremedik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansında Türkiye'nin iyi niyetli tutum sergilediğini belirterek, "Maalesef karşı taraftan olumlu yaklaşım göremedik. Hatta dürüstlüğe sığmayan bazı belge sızdırma gibi hareketleri de gördük." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansında Türkiye'nin iyi niyetli ve esnek bir tutum sergilediğini belirterek, "Ama bunun karşılık bulması lazım. Maalesef karşı taraftan bugüne kadar bu olumlu yaklaşımı göremedik. Başka kaygılar olabilir. Hatta dürüstlüğe sığmayan bazı belge sızdırma gibi hareketleri de gördük." dedi.