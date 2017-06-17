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17 Haziran 2017 10:02 | Son Güncelleme: 17 Haziran 2017 10:03

Ruhsatlı 7 jeotermal alanı ihale edilecek

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 7 ruhsatlı jeotermal alanının kapalı zarf içinde teklif alınarak ve görüşmeler yaparak pazarlık usulü ihale edilmesine karar verildi.

Ruhsatlı 7 jeotermal alanı ihale edilecek

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından ihalesi yapılacak olan Nevşehir- Kozaklı-Karahasanlı ve Nevşehir-Kozaklı-Özce jeotermal alanları için istekliler 13 Temmuz saat 11.00'e kadar son tekliflerini verebilecek.

İstekliler, Eskişehir-Merkez-Türkmentokat, Kayseri-İncesu, Amasya-Merzifon-Osmanoğlu, Adana-Ceyhan-Narlık ve Amasya-Merzifon-Uzunyazı alanları için ise 27 Temmuz saat 11.00'e kadar son tekliflerini verebilecek.

İstekliler, her bir ruhsatlı alan için 50 bin liradan az olmamak üzere geçici teminat verecek.

Böylece toplamda 7 ruhsatlı jeotermal alanı ihalesi kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yaparak pazarlık usulüyle ihale edilecek. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecek.

Etiketler: jeotermal


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