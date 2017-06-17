Ruhsatlı 7 jeotermal alanı ihale edilecek

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 7 ruhsatlı jeotermal alanının kapalı zarf içinde teklif alınarak ve görüşmeler yaparak pazarlık usulü ihale edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından ihalesi yapılacak olan Nevşehir- Kozaklı-Karahasanlı ve Nevşehir-Kozaklı-Özce jeotermal alanları için istekliler 13 Temmuz saat 11.00'e kadar son tekliflerini verebilecek.



İstekliler, Eskişehir-Merkez-Türkmentokat, Kayseri-İncesu, Amasya-Merzifon-Osmanoğlu, Adana-Ceyhan-Narlık ve Amasya-Merzifon-Uzunyazı alanları için ise 27 Temmuz saat 11.00'e kadar son tekliflerini verebilecek.



İstekliler, her bir ruhsatlı alan için 50 bin liradan az olmamak üzere geçici teminat verecek.



Böylece toplamda 7 ruhsatlı jeotermal alanı ihalesi kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yaparak pazarlık usulüyle ihale edilecek. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecek.