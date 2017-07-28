RTÜK'ten medya kuruluşlarına yönelik duyuru

Hava araçlarının kaza kırıma uğramasının önlenmesi amacıyla oluşturulan Düşey Engel Veri Tabanı'nın güncellenmesi için karasal yayın yapan medya kuruluşlarının, bilgilerini 7 Ağustos'a kadar kuruma bildirmeleri gerekiyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yayımlanan duyuruda, hava araçlarının kaza kırıma uğramasının önlenmesi amacıyla oluşturulan Düşey Engel Veri Tabanı'nın (DEVT) güncellenmesi için karasal yayın yapan medya kuruluşlarından, radyo/televizyon vericisi, anten-radyolink direkleri ve kuleleri ile iletim hatlarına ilişkin "düşey engel" bilgilerini 7 Ağustos'a kadar kuruma bildirmeleri istendi.



RTÜK'ün internet sitesinde, 6112 sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesi kapsamında karasal ortamdan yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, sahip oldukları düşey engel niteliğindeki radyo/televizyon vericisi, anten direkleri/kuleleri, radyolink direkleri ve varsa bunlara ait iletim hatlarıyla ilgili bilgilerin belirtilen sürede RTÜK'e bildirmelerine ilişkin tebligat niteliğinde duyuru yayımlandı.



Duyuruda Düşey Engel Veri Tabanı'nın, alçak irtifa uçuşu yapan hava araçlarının uçuş rotaları ve atma-bindirme harekat birliklerinin görevini engelleyecek nitelikteki (anten, TV vericisi, GSM kulesi, baca, kule, bina gibi ile enerji iletim ve dağıtım hatları, teleferik, telesiyej hatları gibi) düşey engel verilerinin tamamının saklandığı veri tabanı olduğu bilgisine yer verildi.



Bu veri tabanının, hava araçlarının kaza kırıma uğramaması ve can kayıplarının yaşanmaması amacıyla Harita Genel Komutanlığınca işletildiği, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılan DEVT'in güncel tutulmasının hayati öneme sahip olduğu belirtildi.



Duyuruda, Resmi Gazete'de yayımlanan 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre, karasal ortamdan yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kullanmakta oldukları, radyo, televizyon vericisi anten direkleri, kuleleri ile radyolink direkleri ve varsa bunlara ait iletim hatlarına ilişkin bilgileri, yayıncı kuruluş yetkilisi tarafından verilen bilgilerin doğru olduğuna dair kaşeli ve imzalı taahhüdü ile Harita Genel Komutanlığına iletilmek üzere en geç 7 Ağustos'a kadar RTÜK'e göndermeleri gerektiği vurgulandı.



Ayrıca duyuruda, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Üst Kurul'a beyan ettikleri bilgilerin yanlışlığı veya zamanında bilgi verilmemesi nedeniyle doğabilecek her türlü hukuki sonucun beyanda bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ait olacağı kaydedildi.