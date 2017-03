Rotası fay hattı olan tırla depremi anlatıyorlar

Depremden korunma yollarını anlatmak için yola çıkan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı (GEDSET), Türkiye'yi dolaşarak vatandaşları bilinçlendiriyor.

Dorsesi, oturma odası ve mutfak şeklinde hazırlanan tırın simülasyon odalarında 6 büyüklüğünde deprem yaşatılarak, vatandaşlara deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatılıyor.



GEDSET, depreme karşı bilinçlendirme eğitimini yaygınlaştırmak için il il dolaşmaya devam ediyor.



Eğitimleri kapsamında Tekirdağ'a gelen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeofizik Mühendisi Uzman Eğitmen Yavuz Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırın depremden korunma kültürünün ve bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla projelendirildiğini söyledi.



Güneş, 1999 yılındaki merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nden sonra afete hazırlanma konusunda çeşitli çalışmaların yapıldığını, deprem tırının bunlardan biri olduğunu belirtti.



Oturma odası ve mutfaktan oluşan simülasyon tırının, 12 metrekare alana sahip olduğunu anlatan Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü :



"Burada insanlara deprem sırasında ne yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Deprem öncesinde alınması gereken önlemler konusunda da kısa bir bilgilendirme yapıyoruz. Bizim, hedef kitlesi olarak çocuklardan başlamamızın nedeni afetler konusunda bunu refleks haline getirmek. Eğitimler rahmetli Ahmet Mete Işıkara’nın, Kandilli Rasathanesi müdürlüğü zamanında başladı. Deprem Simülasyon Tırı ile Türkiye'de 70 merkez dolaştık. Yaklaşık 500 bin öğrenciye bu tırda uygulamalı deprem tatbikatı yaptırdık. Anaokulundan başlayıp, lise son sınıfa kadar olan öğrencilere bu eğitimleri veriyoruz. Tunceli'den Çanakkale'ye kadar Kuzey Anadolu fayı boyunca ve Diyarbakır'dan Adana'ya kadar Doğu Anadolu fayı boyunca gezdik.



Tıra gelen katılımcılara 6 büyüklüğünde bir depremi yapay olarak yaşatıyoruz. Süre olarak da 20 saniye sürüyor. Amacımız, öğrencilere deprem anında yapmaları gereken doğru hareketin bir tatbikatını yaptırmak. Öğrencilerden olumlu geri bildirimler alıyoruz. Burada yapmış oldukları uygulamayı yaşayacakları gerçek bir depremde de muhakkak yapacaklardır. Çocukların bu eğitimlerden çok etkilendiklerini görüyoruz."



- "Depreme karşı her an duyarlı olunmalı"



Güneş, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve her an depreme karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.



Türkiye'de 225 deprem kayıt istasyonu olduğunu ifade eden Güneş, şunları kaydetti :



"2015-2016 istatistiklerine göre Kandilli Rasathanesi günde ortalama 42 sismik hareket kaydetmiş. Deprem kayıt istasyonlarından gelen veriler ile ülkemizde ve yakın çevresinde meydana gelen en küçük taş ocağı patlatmaları dahil her türlü sismik hareketin yeri ve büyüklüğü rasathane tarafından tespit ediliyor. Bir gün içerisinde meydana gelen sismik hareketlerin yaklaşık 10'u taş ocağı patlatması, geriye kalanlar da normal depremlerdir."



Güneş ayrıca, Türkiye'de olası depremlerin afete dönüşmemesi, en az zararla atlatılması için her vatandaşların deprem sırasında doğru davranış şekli, deprem sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda eğitilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.