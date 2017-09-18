Rooney'e 2 yıl trafikten men

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın forvet oyuncusu Wayne Rooney'e, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 2 yıl trafikten men cezası verildi.

Bu ayın başında, Cheshire bölgesinde alkollü araç kullandığı için gözaltına alınan ve kefaletle serbest bırakılan Rooney, Stockport Sulh Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.



Yargıç, suçunu kabul eden 31 yaşındaki İngiliz futbolcuya 2 yıl trafikten men, 100 saat kamu hizmeti ve 170 sterlin para cezası verdi.



Ağustos ayında, 53 golle en skorer futbolcusu olduğu İngiltere Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayan Rooney, sezon başında 13 yıldır forma giydiği Manchester United'dan ayrılarak yetiştiği kulüp Everton'a dönmüştü.