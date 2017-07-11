Rooney yuvaya döndü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan 2004 yılında Manchester United'a transfer olan Wayne Rooney, 13 yıl aranın ardından yuvasına döndü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan 2004 yılında Manchester United'a transfer olan Wayne Rooney, 13 yıl aranın ardından yuvasına döndü.



Henüz 18 yaşındayken 30 milyon sterlin gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Manchester ekibinin yolunu tutan Rooney, kırmızı-siyahlı ekiple birçok başarı elde etti.



Manchester United ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi zaferi yaşayan golcü, beşer İngiltere Premier Lig ile Community Shield şampiyonluğu, 4 Lig Kupası, birer Federasyon Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.



Kırmızı-siyahlı formayı 563 kez terleten Rooney, attığı 253 golle Bobby Charlton'ı (249) geçerek kulüp rekoru kırdı. İngiliz futbolcu, milli takımında da 119 maçta 53 gol kaydedip yine Charlton'ı (49) geride bırakarak en çok gol atan futbolcu unvanını aldı.



KARİYERİNİN İLK GOLÜ, YENİLMEZLİK SERİSİNİ BİTİRDİ



Liverpool'un banliyö semtlerinden Croxteth'de 24 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelen Rooney'nin futbol aşkı öğrencilik yıllarında başladı. Futbol oynamasına izin verilmemesine kızarak okulun laboratuvarının duvarına tekmeyle zarar verdiği için iki gün ceza alan İngiliz futbolcu, 11 yaşında Everton'ın altyapısına girdi.



Everton ile Arsenal arasında oynanan lig maçında 80. dakikada oyuna giren Rooney, 1-1 devam eden mücadelenin son dakikasında attığı golle hem kariyer açılışı yaptı hem de 30 maç namağlup olan Arsenal'in bu serisini sonlandırdı.



MANCHESTER UNİTED'A REKOR ÜCRETLE TRANSFER OLDU



Everton'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Rooney, 30 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu. Bu rakam, 20 yaşından küçük bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis olarak tarihe geçti.



Wayne Rooney, 2004 yılında transfer olduğu Manchester United ile 18 kupa kaldırdı.



REKORLARIN ADAMI ROONEY



Wayne Rooney, 563 maçta 253 gol attığı Manchester United'ın en fazla gol atan futbolcusu unvanını 546. maçta yakaladı. Önceki rekoru elinde tutan Bobby Charlton, 249 golü 758 maçta atmıştı.



Kulübündeki başarısını milli takımına da taşıyan Rooney, 119 kez formasını giydiği İngiltere adına 53 gol kaydederek, bu alanda da 49 golle rekoru elinde bulunduran Charlton'u geride bıraktı.