Ronaldo çok takdir ettiğim bir evladım

Mersin'de, Arslanköy'de kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran Ümmiye Koçak, bir reklam filminde futbolcu Cristiano Ronaldo ile rol almanın heyecanını yaşadı.

Mersin'in, Toros Dağları'nın yüksek kesiminde yer alan mahallesi Arslanköy'de kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran ve bir reklam filminde de futbolcu Cristiano Ronaldo ile kameralar karşısına geçen Ümmiye Koçak, başarılarına bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyor.



Türk Telekom'un "Sen yeter ki hayal et" sloganıyla çektiği reklam filminde Ronaldo ile oynayan, aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlenen Koçak, reklam için teklif geldiğinde heyecanlandığını söyledi.



İlerleyen süreçte projenin anlatılmasıyla heyecanın daha da arttığını aktaran Koçak, "Ronaldo çok takdir ettiğim bir evladım. Yaptığı işlerden ve mücadelesinden dolayı takdir ediyordum, gurur duyuyordum. Kendi kendime hep 'Ronaldo hayal etti kavuştu, ben de köylü kadınıyım. Allah bana da akıl vermiş, fikir vermiş. Her şeyim var. Köyde olursam olayım ben de zirvede olacağım' derdim ama bunu kendime bile itiraf etmekten korkardım." diye konuştu.







Koçak, zaman içinde kurduğu hayallerin gerçekleşebileceğini gördüğünü ifade ederek, "Ama oluyormuş. Sabırla, yılmadan, bıkmadan üstüne gidersen oluyormuş. Kanıtı burada." dedi.



Reklam filmi çekimleri için Madrid'e gitmeden önce Ronaldo'yla tanışacak olmanın heyecanını yaşadığını ancak kendisini evladı gibi gördüğünü anlatan Koçak, yaptığı işlerin, yardımsever kişiliğinin kendisini etkilediğini, bu nedenle de Ronaldo'yu görünce sarıldığını söyledi.



Koçak, Ronaldo ile iyi anlaştıklarını belirterek, "O bana verdi o sevgiyi, ben de ona verdim sevgimi. Ben ona ilk sarıldığımda 'Kurban olduğum oğlum' dedim. O da bana 'Mommy' dedi. O kadar hoşuma gitti ki. 'Mommy' demek anne demekmiş. Ben önceden bilmezdim. Çok güzel oldu." diye konuştu.



Aralarındaki bu sıcaklığın reklam çalışmalarına da yansıdığını dile getiren Koçak, şöyle konuştu:



"Reklam çekimleri o kadar güzel geçti ki rüya gibiydi. Hani insan bazen imkansız gibi hayaller kurar ya işte bu da bir imkansızdı ama imkansızı başardık. Kendi kendime gözümü kapattım, 'Ben gerçekten rüya mı görüyorum, hayal mı kuruyorum, gerçek mi' dedim ama Ronaldo yanımdaydı, elimi tutuyordu ve biz onunla çalışıyorduk, prova yapıyorduk. Gerçekten çok sıcak, samimi, içten, güler yüzlü yani senin benim gibi bir insandı. 'Boşuna heyecanlanmışım' diye kendi kendime dedim."



Koçak, çekim sonrası oğlu için forma imzalatmak istediğini ancak o an çekindiğini aktararak, bunu fark eden Ronaldo'nun kendisini çağırdığını, bunun üzerine yanına gidip ona yine sarıldığını kaydetti.



"BİZ KADINLAR İSTERSEK HER ŞEYİ YAPARIZ"



Koçak, kadınların yapamam dedikleri şeylerin üzerine gitmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"Öncelikle kendilerini tanısınlar. Ben kimim, ben ne yapabilirim, benim elimden ne gelir... Ne yapabileceğinin hayalini kursun kadınlar. Hayal kurmak beleş, hayallerinin peşinden koş diyorum ama hayal kurmak başka bir şey, hayalperestlik başka bir şey. Kendini tanıyacak, hedeflerine ulaşmak için hızlı hızlı gidecek. Kendilerini tanıyıp, başkalarına anlatmak için mücadele etsinler, çalışsınlar. Türkiye'nin geleceği olan çocukları biz anneler yetiştirecek. Onun için kendimizi geliştirelim. 'Ben bunu yapamam' demesinler. Yaparlar. Niye yapamasınlar?"



Ronaldo'nun adını "Renaldo" diye telaffuz etmesiyle de ilgi çeken Koçak, sözlerini "Ronaldo ile reklam filmi de çekeriz, hepsini de yaparız. Yarın bir gün bakarsın bir köylü kadını olarak Oscar'a aday da oluruz. Niye olmasın. Biz kadınlar istersek her şeyi yaparız." diye tamamladı.



SEN YETER Kİ HAYAL ET



Türkiye'den çıkmış gerçek başarı hikayelerini insanlarla buluşturmayı hedefleyen reklam filminde, Mersin'in, Toros Dağları'nın yüksek kesiminde yer alan mahallesi Arslanköy'de kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran Ümmiye Koçak ve futbolcu Cristiano Ronaldo oynuyor.



Daha önce yazdığı ve yönettiği "Yün Bebek" filmiyle New York Avrasya Film Festivalinde ödüle layık görülen Koçak, reklam filminin yönetmenliğini de üstlendi. Reklam filminde Ronaldo da yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinin peşinden koşmaktan asla vazgeçmediğini anlatıyor.



Ronaldo ve Koçak'ın oynadığı bölümler Madrid'de çekilirken, Koçak'ın yer aldığı bazı bölümler de Mersin'de kayda alındı.