Dünyaca ünlü eski Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi.

Dünyaca ünlü eski Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi. Yıldız isim dev maçı sarı-lacivertli ekibin kazanacağını ifade etti.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Türkiye'de olduğu kadar Avrupa ve dünyada da yankı uyandıran maç 84 ülkede canlı yayınlanacak.

RONALDİNHO'NUN FAVORİSİ FENERBAHÇE

Birçok eski futbol adamının takip edeceği maçı, yıldız isimler bazı televizyon kanalları için yorumlayacak. Onlardan biri de Ronaldinho. Brezilyalı yıldız, maç öncesi iki takımın son durumunu değerlendirdiği videoyu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Ronaldinho, Fenerbahçe'nin iyi bir sezon geçirmediğini ifade etti. Sarı-kırmızılı kulübün lider durumda olduğunun altını çizen yıldız futbolcu, her şeye rağmen Fenerbahçe'nin derbiyi 2-1 kazanacağını iddia etti.