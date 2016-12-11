Romanya’da genel seçimler

Romanya halkı, yeni dönem parlamento üyelerini belirlemek amacıyla sandık başına gitti.

Ülkede 18 milyon 881 bin, yurt dışından ise 600 binden fazla seçmenin kayıtlı olduğu seçim için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.



Romanya genelinde 18 bin 626 sandıkta yapılan oylama sonucunda 330 milletvekili ve 136 senatör belirlenecek.



Seçimlerin toplam maliyetinin 50 milyon avroyu bulması bekleniyor.



Kamuoyu yoklamaları Sosyal Demokratları önde gösterse de seçimlerden tek parti iktidarının çıkması beklenmiyor. Avrupa Birliğinde kişi başına düşen gelirin en düşük olduğu ülkelerden Romanya'da son komünist Devlet Başkanı Nikolay Çavuşeksu'nun 25 yıl süren diktatörlüğünün ardından 1989'dan bu yana yedi kez genel seçimler yapıldı.



Ülke dışında yaşayan Romanyalılar için 4 milletvekili, 2 senatör ile 18 azınlık milletvekili kontenjanı ayrıldı.



TÜRK-TATAR KONTENJANI BOŞ



Seçimlerde ilk kez azınlık Türk-Tatar milletvekili için ayrılan bir kişilik kontenjan boş kalıyor. Yargıtay, Merkez Seçim Bürosunun usul hataları nedeniyle başvurularını reddettiği Türk-Tatar adaylar Amet Varol ve Anefi Ersun'un seçimlere katılamayacakları yönündeki kararı onaylamıştı. Ersun, Yargıtayın bu kararı üzerine Romanya Liberal ve Demokratlar İttifakından (ALDE) ikinci sıra milletvekili adayı olarak seçime katılıyor.