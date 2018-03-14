Mircea Lucescu, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili değerlendirmelerde bulundu

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'le İtalyan basınına flaş değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan ve Roma'nın Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmayı ve Cengiz Ünder'in performansını İtalyan basınına yorumladı.



Centro Suono Sport adlı bir radyo kanalına konuşan Lucescu, Cengiz'in başlarda zorluklar yaşamasına rağmen Roma'ya alıştığını söylerken "O çok zeki bir oyuncu. Topla çok hızlı ve güçlü şutlara sahip."ifadelerini kullandı.



Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco'yla daha önce konuştuğunu ve Cengiz'i korumasını talep ettiğini kaydeden Rumen teknik adam, "Cengiz'in müthiş bir karakteri var ve bu çok önemli. Bununla birlikte hâlâ zamana ihtiyacı var çünkü henüz 20 yaşında. Umarım Roma'yı daha üst noktalara taşır." şeklinde konuştu.



EMRE MOR, HAKAN ÇALHANOĞLU VE ENES ÜNAL



Lucescu, Avrupa liglerinde forma giyen diğer milli oyuncularımız Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal ile ilgili sorulan bir soruya ise şu şekilde yanıt verdi:



"Çok kaliteli oyuncular ve bu yüzden çok iyiler. Ancak tekrar ediyorum ki insanlar bunun bir süreç işi olduğunu anlamalı. Kimse bir oyuncuyu anında geliştiremez. Örneğin ben Cengiz'e hemen İtalyanca öğrenmesini tavsiye etmiştim. Çünkü anlamak ve anlaşılmak çok önemli."