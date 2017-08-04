Roma, Cengiz Ünder'i basına tanıttı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, sportif direktör Ramon Rodriguez Verdejo'nun da katıldığı törenle basına tanıtıldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, taraftarların takdirini kazanarak birçok kupa kaldırmak istediğini söyledi.



Başkent ekibi, 13,4 milyon avro net, 1,5 milyon avro da ek bedelle transfer ettiği 20 yaşındaki oyuncuyu, sportif direktör Ramon Rodriguez Verdejo'nun (Monchi) da katıldığı törenle basına tanıttı.



Roma'da bulunduğu için memnun olduğunu belirten Cengiz, "Roma'dan teklif geldiğinde hemen kabul ettim. İtalyan futboluna uyum sağlama noktasında sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



Kendisini çok hazır hissettiğini vurgulayan Türk futbolcu, "Türkiye'de gösterdiğim performansla kendimi kanıtladım. Şimdi ise Roma'da neler yapabileceğimi göreceğiz. Roma'yı basamak olarak görmüyorum. Taraftarların takdirini kazanmak ve bu kulüpte birçok kupa kaldırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Cengiz, İtalyan basınının kendisine Juventus'un Arjantinli oyuncusu Paulo Dybala'ya ithafen "Türk Dybala" diye hitap etmesini değerlendirerek, "Evet, birbirimize benziyoruz. Ancak ortaya koyacaklarımla Cengiz Ünder olarak anılmak istiyorum." dedi.



Yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek milli futbolcu, Roma'daki 25 sezonluk oyunculuk kariyerine son veren ve sarı-kırmızılı ekipteki yoluna yönetici olarak devam edecek Francesco Totti hakkında, "Roma'ya ulaştığımda Totti ile buluştum. Onun büyük hayranıydım. Birçok maçını televizyondan izledim. Onunla beraber oynamak mükemmel olurdu." diye görüş belirtti.



Başkent ekibinin sportif direktörü Monchi ise başkan James Pallotta'ya bu transferin gerçekleşmesinde arkalarında durduğu için teşekkür ederek, "Cengiz'in potansiyelini biliyorduk. Onun, teknik direktör Eusebio Di Francesco ile ihtiyacımız olan oyuncu tipi konusunda nokta atış yaptık." şeklinde konuştu.