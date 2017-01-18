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18 Ocak 2017 15:53 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2017 15:57

Rodallega için tek resmi teklif var

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, futbolcuları Hugo Rodallega'ya Trabzonspor'dan şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi.

Rodallega için tek resmi teklif var

Hüseyin Eryüksel, yaptığı açıklamada, Kolombiyalı golcü  için bordo-mavili kulüple anlaştıkları yönündeki haberlerin gerçeği  yansıtmadığını belirterek, "Trabzonspor'dan Rodallega için resmi teklif yok.  Teklif gelmediği halde anlaştığımız haberleri çıkıyor. Rodallega'nın takımımızda  kalmasını istiyoruz. Onun da ayrılmak gibi bir talebi yok. Zaten kulüpler anlaşsa  da oyuncu istemedikten sonra git diyemeyiz. Transfer dönemi bitene kadar bu  haberler çıkacaktır. Şu transfer dönemi bir an önce bitsin de rahat edelim. Her  transfer döneminde aynı sıkıntıları yaşıyoruz." dedi.
 
Rodallega'nın yeşil-siyahlı takımda mutsuz olduğu iddialarının doğru  olmadığının altını çizen Eryüksel, "Aksine oyuncumuz burada çok mutlu. Son lig  maçında da sahadaydı. Ailesi İzmir'de yaşıyor, çocukları İzmir'de okuyor, keyfi  çok yerinde." ifadelerini kullandı.
 
"TEK RESMİ TEKLİF ÇİN'DEN"
 
Hüseyin Eryüksel, Rodallega için tek resmi transfer teklifinin Çin'den geldiğini açıkladı.
 
Kulübe, İngilizce ve Çince gelen bir elektronik postayla Rodallega'ya  transfer teklifi yapıldığını dile getiren Eryüksel, "Rodallega'ya tek resmi  teklif Çin'in Henan Jianye takımından geldi. Bu e-mailde de herhangi bir rakam yoktu. Fiyat bilgisi almak istiyorlardı, cevap bile vermedik." değerlendirmesinde  bulundu.
 
"RODALLEGA'YA YENİ TEKLİF SUNDUK"
 
Akhisar Belediyespor Başkanı, sezon sonu sözleşmesi sona erecek  Kolombiyalı golcüye bir yıllık yeni bir kontrat teklifi sunduklarını bildirdi.
 
Rodallega'nın uzun yıllar Akhisar Belediyespor'da kalmasını  istediklerini vurgulayan Hüseyin Eryüksel, "Bir yıllık yeni teklif sunduk. Kısa  bir süre içinde cevabını bekliyoruz. Oyuncumuzun cevabının olumlu olacağını düşünüyoruz. Çünkü o bizi, biz de onu çok seviyoruz." şeklinde konuştu.
 
Eryüksel, "Rodallega'nın menajeri Türkiye'ye geliyor." haberleri  hakkında ise, "Menajerini en son 1,5 sene önce gördüm. Türkiye'ye geldiğinden ya  da geleceğinden de haberim yok." yorumunda bulundu.

Etiketler: çinrodallegatransfertekliftrabzonspor


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