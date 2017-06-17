"Rocky" filminin yönetmeni öldü

Dünyada izlenme rekorları kıran "Rocky" ve "Karate Çocuk" gibi filmlerin yönetmeni John G. Avildsen, 81 yaşında hayata veda etti.

John G. Avildsen'in oğlu Anthony, ünlü yönetmenin pankreas kanseri tedavisi gördüğü Los Angeles'taki Cedars-Sinai Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Rocky filminin yıldızı Sylvester Stallone, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Avildsen'in ölümünden duyduğu derin üzüntü için "Her şeyimi Avildsen'e borçluyum. Tutkusu, sabrı ve cesaretiyle hayatımı değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Amerikan Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Paris Barclay de "Yıllar boyunca zafer, cesaret ve duygu temalarını işlediği filmleriyle tüm dünyada milyonlarca kişinin kalplerine dokundu." ifadelerini kullandı.



Ustası Bay Miyagi'den karate öğrenen Daniel'in öyküsünü anlatan Karate Çocuk da 1984'te Avildsen'e büyük başarı kazandırmıştı.