Rizespor uzatmalarda turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Şanlıurfaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, normal süresi 1-1 biten maçta TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Bu sonuçla Çaykur Rizespor adını çeyrek finale yazdırdı.



Maçın 8. dakikasında ev sahibi ekipte Hüseyin Kala, sol kanattan ceza alanına gönderdiği orta şut karışımı vuruş kalecide kaldı.



29. dakikada Hüseyin Kala'nın kullandığı kornerde, Batuhan Artarslan'ın kafa vuruşunda top auta gitti.



İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.



İkinci yarının ilk tehlikeli pozisyonu konuk takıdan geldi. 54. dakikada sol kanatta Jantscher, ceza alanındaki Recep Niyazı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü.



65. dakikada ev sahibi takımda orta sahada topla buluşan N'Dongala, sağ kanattaki Hüseyin Kala'yı gördü. Bu oyuncunun ceza alanına girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.



73. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Ceza alanında topla buluşan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda İzzet Yıldırım'a çarpan top filelerle buluştu: 0-1



83 dakikada ev sahibi beraberliği yakaladı. Gelişen atakta Artun Akçakın'ın pasında topla buluşan Caner Cavlun'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı.



116. dakikada ceza sahasında Marc'ın topa elle müdahalesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. 117. dakikada penaltı atışını kullanan Oğulcan Çağlayan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi:1-2



Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek ve yarı final müsabakalarının kura çekimi 7 Şubat Salı günü yapılacak.

Stat: Şanlıurfa GAP Arena



Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç



Şanlıurfaspor: Tomic, İzzet Yıldırım (Dk. 79 Abdulaziz Solmaz), Marc, Berkay Can Değirmencioğlu, Caner Cavlun, Halil Köçer (Dk. 79 Oktay Delibalta), Kağan Söylemezgiller, Hüseyin Kala, Hasan Batuhan Artarslan, Artun Akçakın, N'Dongala (Dk. 98 Askar)



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Akyüz, Oboabona, Ümit Kurt, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Oğulcan Çağlayan), Özgür Çek, Recep Niyaz (Dk. 80 Orhan Ovacıklı), Jantscher, Tuszynski (Dk. 103 Oğuz Han Ayanoğlu)



Goller: Dk. 73 İzzet Yıldırım (kendi kalesine), Dk 117 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 83 Caner Cavlun (Şanlıurfaspor)



Sarı kartlar: Dk. 20 Özgür Çek, Dk. 33 Mehmet Akyüz, Dk. 75 Tuszynski, Dk. 106 Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Berkay Can Değirmencioğlu, Dk. 72 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 90 Abdulaziz Solmaz, Dk. 109 Hüseyin Kala, Dk. 116 Marc (Şanlıurfaspor),