Rizespor deplasmanda galip

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

2. dakikada Özgür Çek'in soldan kullandığı korner atışında Kweuke şık bir kafa vuruşuyla topu Haydar Yılmaz'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-1



10. dakikada Berkan Emir, korner atışında topu Aissati'ye gönderdi. Aissati'nin ceza sahasına ortasında Guerrier kafayla vurdu. Top rakip oyunculara çarparak dışarı çıktı.



34. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sağdan ceza sahasına ortasında topa Dhurgham İsmail kafayla vurarak takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2



36. dakikada Ahmet İlhan Özek'in ceza sahasına ortasında, Omeruo son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



56. dakikada orta alanda topla buluşan Emre Akbaba, içeriye katederek topu Vagner Love'a çıkardı. Love'un pasında ceza sahasına yakın yerde meşin yuvarlakla buluşan Emre'nin şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.



61. dakikada Saadane'nin ara pasında topla buluşan Kweuke, kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi: 0-3



68. dakikada Candeias'ın sağdan ceza alanına ortasında, iyi yükselen Vagner Love'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



71. dakikada Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Vagner Love'un ceza sahası önünden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3



90+1. dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu arka direkte Plet kafayla ağlara gönderdi: 2-3



Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Aytemiz Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 3



Stat: Bahçeşehir Okulları Arena



Hakemler: Volkan Bayarslan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fofana, Omeruo, Garcia, Berkan Emir, Taha Yalçıner (Dk. 40 Vagner Love), Aissati (Dk. 66 Landel), Emre Akbaba, Candeias, Guerrier (Dk. 66 Efecan Karaca), Plet



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Akyüz, Oboabona, Ümit Kurt, Özgür Çek, Saadane, Recep Niyaz (Dk. 73 Petrucci), Tuszynski (Dk. 12 Ahmet İlhan Özek), Dhurgham İsmail, Jantscher, Kweuke (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan)



Goller: Dk. 2 ve Dk. 61 Kweuke, Dk. 34 Dhurgham İsmail (Çaykur Rizespor), Dk. 71 Vagner Love, Dk. 90+1 Plet (Aytemiz Alanyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 75 Candeias (Aytemiz Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 27 Omeruo (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 81 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)