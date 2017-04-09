Rizespor, Adana'da moral buldu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Adanaspor'u 3-1 yendi.

4. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol tarafında Emre Uğur Uruç'un Süleyman Koç'a müdahalesi sonrası hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 5. dakikada atışı kullanan Kweuke, topu filelere gönderdi: 0-1



32. dakikada Ahmet Dereli'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.



37. dakikada Süleyman Koç'un kullandığı köşe vuruşunda altıpasın önüne gelen topu savunma kafayla uzaklaştırdı.



Alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde kapattı.

68. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Saadane, mükemmel bir vuruşla, kaleci Hayrullah Mert Akyüz'ün müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 0-2



82. dakikada sol kanattan Koman'ın ceza alanına gönderdiği ortaya dokunan olmayınca top doğrudan auta gitti.



85. dakikada Çaykur Rizespor'un üçüncü golü geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Petrucci, önce rakibi Emre Uğur Uruç'tan, sonra da ceza alanı içinde Didi'den sıyrıldı. Petrucci, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3



89. dakikada Adanaspor penaltı kazandı. Ceza sahasının sol çaprazında Oğuz Han Aynaoğlu'nun, Renan Diniz'i arkadan ittiği gerekçesiyle hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 90. dakikada atışı kullanan Magaye, şık bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-3



Alt sıraları yakından ilgilendiren ve ceza nedeniyle ev sahibi takım taraftarının izleyemediği müsabaka Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık



Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Uğur Uruç, Didi, Ramos, Renan Diniz, Gleison, Tevfik Altındağ (Dk. 70 Reynoldo), Foguinho, Koman, Ahmet Dereli (Dk. 87 Cem Özdemir), Magaye



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Yakoubi, Dhurgham İsmail, Edomwonyi (Dk. 65 Igiebor), Süleyman Koç (Dk. 84 Özgür Çek), Robin Yalçın, Petrucci, Oğuz Han Aynaoğlu, Kweuke (Dk. 87 Jantscher)



Goller: Dk. 5 Kweuke (Penaltıdan), Dk. 68 Saadane, Dk. 85 Petrucci (Çaykur Rizespor), Dk. 90 Magaye (Penaltıdan) (Adanaspor)



Sarı kartlar: Dk. 63 Ramos, Dk. 66 Foguinho (Adanaspor)



