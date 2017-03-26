Rize'de kamulaştırma bedeline tepki

Rize'de, Güney Çevre Yolu Projesi kapsamında evleri kamulaştırılan bir grup, kamulaştırma bedelinin düşük olduğu gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.

Güney Çevre Yolu Projesi kapsamında Çamlıbel Mahallesi Dalyan Camisi mevkisinde yaklaşık 600 daire, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılarak viyadük çalışması başlatıldı.



Evleri kamulaştırılan hak sahiplerine daire başına 65 bin ile 108 bin lira arasında bedel biçilerek söz konusu para banka hesaplarına yatırıldı. Dairelerin değerinin bilirkişi tarafından düşük tespit edildiğini öne süren bazı hak sahipleri, mahallede toplanarak durumu protesto etti.



Yatırıma karşı olmadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, aynı değerde ev veya TOKİ tarafından kendilerine daire yapılmasını istedi. Mahalle sakinleri sokağa, "Devlet babadır. Baba evladını sokağa atmaz" yazılı pankart asarken, bazıları "Tünele, yola karşı değiliz", "Evimizin değerini istiyoruz", "Sesimizi duy Reis", "Karşı değiliz, hakkımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.



Evi kamulaştırılan Bülent Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır Çamlıbel Mahallesi'nde oturduğunu belirterek, "Rize'de kamulaştırma bedellerinin düşük olması bilirkişilerden kaynaklanıyor. Bilirkişilerin kağıt üzerinde yaptıkları değerlendirmede daireme 108 bin lira değer biçildi. Rize'den aynı değerde bir daire almam için bana 300 bin lira lazım. Coğrafi yapısından dolayı Rize'de arsa fiyatları çok yüksek. Bu yüzden de daire fiyatları çok pahalı." dedi.



"Yol yapacaklardan Allah razı olsun ama bizi yolun altına gömmesinler" ifadesini kullanan Akdemir, şunları kaydetti:



"Bize de başımızı sokacak bir ev alabilecek rakamı versinler. Olmuyorsa TOKİ gelsin, dairemizi yapsın. Yeter ki başımızı sokacak bir evimiz olsun. Binada en alt katta oturana da en üst katta oturana da aynı değeri verdiler. Bu hiç adil değil. Binanın içerisine girmeden bilirkişi dışarıdan binaya bakarak değer biçiyor. Benim dairem şehir içinde ve minibüse binmeden beş dakikada merkezde oluyorum."



Şehazede Sancılı da hiçbir gelirinin olmadığını dile getirerek, "Daireme 70 bin lira veriyorlar. Benim bankaya borcum var. Bu paraya ben nasıl bir daire alayım? Bir oğlum askerde. Beni sokağa atmasınlar. Eğer hakkımızı vermezlerse evden çıkacak değilim." diye konuştu.



Hatice Topal da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mağduriyetin giderilmesi için yardım isteyerek, şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanım başımızın üstünde yerin var ama evlerimizi yıkıyorlar. Biz bir emekli maaşı ile aç ve susuz durduk, bir ev aldık. Sen hem başımızdaki Cumhurbaşkanı olarak hem de Rize'nin evladı olarak mağduriyetimizi gider. Altınlarımızı bozup, ahırlarımızda ineklerimizi satıp daire aldık. Çay tarımı yapıp, bayat ekmek yedik. Bizim haklarımızı ver. Yol yapma, köprü yapma demiyoruz. Bizi mağdur etmeyeceksin biliyoruz."



Gruptakiler açıklamanın ardından olaysız dağıldı.