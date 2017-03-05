Rize'de heyelan

Hemşin ilçesini köy ve yaylalara bağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize'nin Hemşin ilçesinde heyelan meydana geldi.



İlçe merkezini köy ve yaylalara bağlayan Çamlıhemşin-Kantarlı yolunun 8. kilometresinde yamaçlardan kopan büyük kaya parçalarının düşmesi sonucu heyelan oldu.



Yolun ulaşıma kapanması üzerine İl Özel İdaresi ve Hemşin Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.



Kaymakam Coşkun Öztürk ve Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar'ın incelemede bulunduğu bölgede araç sürücüleri yolun ulaşıma açılmasını bekliyor.