Rize'de FETÖ'den 40 kişi gözaltına alındı

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 40 kişi gözaltına alındı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.



Operasyonda özel sektör çalışanı, esnaf ve memurlardan oluşan 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Rize Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.