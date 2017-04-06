Rize-Artvin havalimanı 2020'de uçuşa hazır olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Rize-Artvin Havalimanı 29 Ekim 2020'de bitirilecek. Yani 3,5 yıl sonra biz bu havalimanını bitirmiş olacağız." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, Rize-Artvin Havalimanı'nı bölgesel hava taşımacılığı açısından çok önemsediklerini söyledi.



Bu havalimanının, dünyanın denizde yapılmış üçüncü ve Türkiye'nin ikinci havalimanı olacağını ifade eden Arslan, "25 metre derinliğinde ve 85 milyon ton taş dolgu yapacağız. Havalimanın önemini ve özelliğini vurgulaması adına çok önemli. Konvansiyonel boyut dediğimiz 3 bin metreye 45 metrelik bir pist olacak. Dünyanın her yerine uçabilecek uçakların gelebileceği ve inebileceği bir pistten bahsediyoruz." diye konuştu.



Arslan, havalimanının yılda 3 milyon yolcuya hizmet edebileceğini belirterek, şunları kaydetti:



"25 bin metrekare kapalı alana sahip olan bir terminal yapacağız. Onun da proje süreçleri devam ediyor. Sözleşmesine göre 2021 yılında bitmesi öngörülüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile arkadaşlarımızla tekrar görüştük. Rize-Artvin Havalimanı 29 Ekim 2020 yılında bitirilecek. Yani 3,5 yıl sonra biz bu havalimanını bitirmiş olacağız. Bölge insanının hizmetine sunmuş olacağız."