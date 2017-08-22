Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu!

Rıza Kayaalp, finalde Estonyalı Heiki Nabi 2-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın 2. gününde milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı. Son dünya şampiyonu Rıza, Paris'te de zirveyi yine kimseye bırakmadı.



Milli güreşçi, günün ve grekoromen stilin son müsabakasında Nabi'yi 2-1 yenerek, üst üste 2'nci, toplamda ise 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.



BAKAN BAK'TAN TEBRİK TELEFONU



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayaalp'i, final müsabakasının hemen ardından telefonla aradı.



Telefon görüşmesinde Rıza Kayaalp'i kazandığı altın madalya ve ülkeye yaşattığı büyük sevinçten dolayı kutlayan Bakan Bak, milli güreşçiye başarılarının devamını diledi.