Rıza Kayaalp, Bosna Hersek'te kurban eti dağıttı

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Bosna Hersek'in Visoko kentindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Bosna Hersek'in Visoko kentindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.



Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) gönüllüsü olarak Bosna Hersek'te bulunan milli güreşçi, bayram namazını başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrevbey Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası Saraybosnalılarla bayramlaşan Rıza Kayaalp, buradan ülkenin orta kesimlerinde bulunan Visoko şehrine gitti.



TDV yetkilileri ile daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi evlere kurban eti dağıtan Rıza Kayaalp, ziyarette bulundukları evlerdeki insanlarla bayramlaşarak sohbet etti. Visokolu çocuklara bayram şekeri ikram edip, balon dağıtan milli güreşçi, çevredeki insanların ilgi odağı oldu.



Rıza Kayaalp'e kurban eti dağıtımına, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı ve TDV yetkilileri de eşlik etti.



RIZA KAYAALP: MUTLULUK DUYUYORUM



Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son üç yıldır TDV'nin gönüllüsü olarak yurt dışında Kurban Bayramlarında dağıtımlarda bulunduğunu ve gönüllü olarak bu işin içinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



TDV'ye bağışlanan kurbanların dünyanın birçok yerine ulaştığını aktaran milli güreşçi, "Bu sene bize yabancı olmayan, bizden bir ülkeye, eski topraklarımıza, Bosna Hersek'e geldik. Burada yardımlarda bulunduk." diye konuştu.



135 ÜLKEDE KURBAN KESİMİ



TDV bu yıl, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın 135 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapacak.