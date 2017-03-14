Çalımbay: Beşiktaş'a karşı her türlü önlemimizi alacağız

Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Beşiktaş Türkiye'nin en iyi takımı. Beşiktaş'a karşı her türlü önlemimizi alacağız ama mutlaka maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de 19 Mart Pazar günü karşılaşacakları Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu söyledi.



Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçı için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.



Süper Lig'in ilk devresinde Beşiktaş'la oynadıkları maçı hatırlatan Çalımbay, şöyle devam etti:



"O maçın ilk yarısında 3 veya 4-0 öne geçmemiz gerekiyordu. Ta ki hakem arkadaşın hata yaparak verdiği faul ve arkasından kırmızı kart göstermesi bizi mahvetti, 10 kişi bıraktı. Beşiktaş'a karşı o taraftar önünde çok zor bir oyundu ama ben takımıma orada inanmıştım. Yine inanıyorum ve kendimize güveniyoruz. Bizim de hedeflerimiz var, bir şeyleri yapmamız, iyi yerlere gelmemiz lazım. Onun için Beşiktaş maçını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz ama kolay değil. Bana göre şu anda Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımı. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çok iyi şekilde gidiyorlar. Zor bir maç olacak, bunun farkındayız, bilincindeyiz."



Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la oynayacağı rövanş maçı için başarılar dileyerek, "İnşallah tur atlayacaklardır." dedi.

"BÜTÜN TAKIMA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"



Teknik direktör Çalımbay, Beşiktaş takımında bir sürü yıldız oyuncu olduğunu, kimin ne zaman nerede çıkacağının belli olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:



"Bizim bütün takıma dikkat etmemiz gerekiyor ama burada en önemli olan biziz. Bizim yapacaklarımız çok önemli. Burada taraftar desteği çok çok önemli. Kolay maç olmayacağını biliyoruz. Beşiktaş'a karşı her türlü önlemimizi alacağız ama mutlaka maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor."