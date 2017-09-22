River Plate rövanşı 8 golle aldı

İlk maçta 3-0 yenildiği Jorge Wilstermann'ı rövanşta 8-0 yenen Arjantin ekibi River Plate, Libertadores Kupası'nda yarı finale kaldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası çeyrek final rövanşında River Plate, ağırladığı Jorge Wilstermann'ı 8-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.



Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası Libertadores Kupası'nın çeyrek final rövanş maçında Arjantin temsilcisi River Plate, başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Bolivya ekibi Jorge Wilstermann'ı konuk etti.



Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, ilk maçta 3-0 kaybettiği rakibine karşı çok önemli bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 8-0 galip ayrıldı.



Arjantinli golcü Ignacio Scocco 8, 15, 19, 46 ve 57'nci dakikalarda attığı 5 golle yıldızlaştı. River Plate'in diğer gollerini, Enzo Perez (2) ve Ignacio Fernandez kaydetti.



Şampiyonada son 4 takım arasına kalan River Plate, bu turda bir başka Arjantin temsilcisi Lanus ile karşılaşacak. Diğer yarı final mücadelesi ise Ekvador ekibi Barcelona ile Brezilya'dan Gremio arasında olacak.