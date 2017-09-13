Galatasaray'ın Riva'daki arsası için imzalar atıldı

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki protokol kapsamında kulübün Riva’daki 1 milyon 76 bin 20 metrekarelik arsası için gerçekleştirilen ihalenin kazananı, Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ oldu.

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki protokol kapsamında kulübün Riva’daki 1 milyon 76 bin 20 metrekarelik arsası için gerçekleştirilen ihalenin kazananı, Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ oldu.



Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, ihalenin kazananı Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ, arsa satışı karşılığında satış toplam geliri olarak 3 milyar 808 milyon lira, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı olarak yüzde 25 ve arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 952 milyon lira taahhüt etti.



Toplamda 869 bin 522 metrekare konut alanına sahip olan arazide ayrıca 206 bin 497 metrekarelik bir de özel orman alanı bulunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, ekolojik yaklaşımlarla tasarlanan projenin ihalesine 9 firmanın katıldığını belirtti.



Kurum, şunları kaydetti:



"Ülke büyümesinin üzerinde bir büyüme yakalayan inşaat sektörü de bu büyümenin önemli aktörlerinden biri konumunu güçlendiriyor. TÜİK verilerine göre, 2016’da büyüme yüzde 2,9 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İnşaat sektörü ise ülke büyümesinin biraz önünde gelişim göstererek lokomotif olma geleneğini sürdürdü ve yılı yüzde 7,6 olarak geride bıraktı. 2017’nin ilk çeyreğinde ülke ekonomisi yüzde 5 büyüme gerçekleştirirken sektörün büyüme oranı yüzde 6 olarak gerçekleşti. Aynı şekilde ikinci çeyrekte de 5,1 büyüyen ekonomiye paralel olarak inşaat sektörü de 6,8 büyüdü. Ümit ediyorum ki yükselen ivmemiz devam edecek. Bu sözleşmenin başta ülkemize, Galatasaray ailesine ve Yılmaz İnşaat AŞ’ye hayırlı, uğurlu ve faydalı olmasını diliyorum. Galatasaray’ın Riva’daki bu değerli arsasının ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız bize ve sektörümüze olan inancın göstergesidir. Türkiye’nin geleceğine ve ekonomisine güvenimiz tam, yatırımlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emin adımlarla devam edeceğiz."



ÖZBEK: PROJE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise, Galatasaray'a ait Riva’daki araziyi Emlak Konut'la geliştirmek üzere daha önce bir protokol yaptıklarını hatırlatarak, Emlak Konut'un ihaleyi başarıyla gerçekleştirdiğini, ihalenin kazananı Yılmaz İnşaat ile proje için imzaları attıklarını bildirdi.



Projenin Galatasaray Spor Kulübü'ne büyük fayda sağlayacağına dikkati çeken Özbek, şunları kaydetti:



"Bu projenin hem ülkemize hem böyle büyük bir taahhüt altına giren Yılmaz İnşaat’a ve Emlak Konut’a hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Ülkemize fayda getirmesi açısından önemli olacağına inandığımız bu projede kendilerine başarılar diliyorum."