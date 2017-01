Riekerink'ten Podolski açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendikleri maçta sergiledikleri performanstan dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, maçta iyi bir mücadele ortaya koyduklarını anlatarak, "Takımımla gurur duyuyorum. Kardemir Karabükspor mağlubiyetinden sonra böyle hırslı ve istekli bir oyunu bekliyordum." dedi.



Sakatlıktan dönen oyuncuları olduğunu vurgulayan Riekerink, "Bu da bize daha fazla opsiyon imkanı sağlıyor ve daha da güçleniyoruz. Bu tip maçlarda böyle bir performansı göstermek için içinizden gelmesi gerekiyor. Bütün takım arkadaşlarımız bugün sahada o motivasyonu gösterdi. Galatasaray'ın bu şekilde oynaması gerekiyor. Belki her hafta bunu yapamazsınız ama birçok maçta bunu oynamanız gerekiyor." diye konuştu.



Süper Lig'in 22. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Riekerink, "Beşiktaş derbisinden önce üç lig maçımız vardı. Bunlardan biri olan Akhisar Belediyespor maçını kazanmamız gerekiyordu ve bunu başardık. Bu arada önümüzde önemli bir kupa maçı var. Medipol Başakşehir ile oynayacağız. Artık ona odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



- "GALATASARAY'DA ÇALIŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"



Jan Olde Riekerink, kendisine yönelik eleştirilerle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:



"Ben buna alışığım, çünkü hem Porto hem de Ajax'ta çalıştım. Bu tip büyük kulüplerde çalışıyorsanız, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte çalışıyorsanız, buna alışmanız gerekiyor. Son 9 maçımızın 6'sını kazanıp 2'sini berabere bitirdik ve sadece bir tanesini kaybettik. İstatistiklerimiz kötü değil. Bazen istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Eğer büyük takımda çalışıyorsanız, baskıya alışık olmanız lazım. Sizden her zaman galibiyet beklenmesi normal. Mesela Liverpool aldığı iki mağlubiyetle kupanın dışında kaldı ve hocaları eleştirilmeye başlanıyor."



Galatasaray'da çok mutlu olduğunu anlatan Hollandalı teknik adam, "Ben gerçekten bu kulüp için çalışmayı çok seviyorum. Galatasaray'da çalıştığım için mutlu ve gururluyum. Bu oyuncularla çalıştığım için de çok mutluyum. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Çalışmayı çok seven bir grubumuz var." değerlendirmesinde bulundu.



- "DEVRE ARASINDA TRANSFER KOLAY DEĞİL"



Jan Olde Riekerink, takımdan ayrılması gündemde olan Lukas Podolski'ye değinerek sözlerini şöyle tamamladı:



"Devre arasında transfer yapmak çok kolay değil. Podolski çok önemli bir oyuncu. Bize inanılmaz katkısı olan bir oyuncu. Takım için yaptıkları ve performansı ortada. Böyle bir oyuncuyu bünyenizde tutmanız çok önemli. Bunu her zaman istersiniz. Diğer taraftan transfer biraz da oyuncuya kalıyor. Bu konuda şu anda yüzde 100 bir şey söyleyemiyorum. Kulüp için de zor bir durum. Podolski'nin gitmemesi durumunda bir forvet almak kulübün ekonomisini etkileyebilir. Oyuncumuzla her zaman iletişim halindeyiz. Bu arada Çin ve Japonya'da transfer şubat sonuna kadar devam ediyor. Bu senaryoları bir araya getirerek yol almaya çalışıyoruz."