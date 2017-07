Resmi plakalı araçlara ayrıcalık yok

İçişleri Bakanlığınca, kurumlardaki resmi taşıt sayısının her geçen gün arttığı belirtilerek, trafik kazalarına karışma oranlarının azaltılması amacıyla karayollarında alınacak tedbirler konusunda genelge yayımlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 81 ildeki valiliklere gönderilen "Resmi Taşıt Denetimleri" konulu genelgede, kurumlardaki resmi taşıt sayısının her geçen gün arttığı bildirilerek, trafik kazalarına karışma oranlarının azaltılması amacıyla denetimlerin artırılacağı kaydedildi.



Genelgede, konunun trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve verimliliği yönünden de önemli olduğu vurgulandı.



Bu kapsamda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kişisel Sorumluluk ve Zarar" başlıklı 12'nci maddesine de atıfta bulunulan genelgede, şu ifadelere yer verildi:



"Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır."



Resmi taşıtların devlet malı olması nedeniyle konunun idari ve adli boyutunun da bulunduğu belirtilen genelgede, resmi taşıt sürücülerinin trafik kazalarına sebebiyet veren kural ihlallerinin önüne geçilmesi gerektiği ifade edildi.



Yıl içinde devam eden denetimlerin nitelik ve sayısının artırılacağı bilgisine yer verilen genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.



RESMİ ARAÇLARA VE SÜRÜCÜLERİNE AYRICALIK YOK



Trafik polisi ve jandarma trafik ekiplerince, yapılan denetimler sırasında resmi taşıt ve sürücülerine ayrıcalık tanınmadan kontrol edileceği de genelgede öne çıktı.



Kontrollerde her resmi taşıt için görev emrinin olup olmadığı, nereye gideceği, belirtilen güzergahta yer alıp almadığı, görevli personelin araçta bulunup bulunmadığı, aracın camı ve ilgili yerlerde gerekli yazıların olup olmadığını sorgulayan "resmi taşıt denetleme formu" düzenlenecek.



Bu kapsamda tespit edilen eksikliklerin tamamlatılması için düzenlenen formun bir nüshası, aracın kayıtlı olduğu kuruluşun o ildeki en büyük amirine ve bir nüshası ise mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilecek.