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Renkler kişiliğimizi nasıl etkiliyor

Renkler kişiliğimizi nasıl etkiliyor

Kahverengi Gerçekçiliğin, plan ve sistemin rengidir. Kahverengi aynı zamanda teklifsiz, rahat bir renk olarak kabul edilir. Karşınızdakinin kendini resmiyetten uzak, daha rahat hissetmesini ve açılmasını sağlar. Hareketlilik etkisi verir. Gittiğinin restoran, face-food gibi mekanların masa ve sandalyelerinin kahverengi olması bir rastlantı değildir. İnsanlar çabuk yiyip kalkması için düşünülmüş bir şeydir.
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Yaşam 21 Mart 2018 - 15:09

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