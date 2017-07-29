Renault Megane Sedan"ın yılın otomobili seçilmesi

"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilen Renault Megane Sedan'ın ödülü, Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez'e takdim edildi.

Oyak Renault'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oyak Renault Fabrikaları'nda, Renault Megane Sedan'ın nisan ayında gerçekleştirilen "Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması"ndan elde ettiği birincilik ödülü, Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş tarafından Başeğmez'e sunuldu.



Başeğmez, mühendis ve işçilerin de katıldığı ödül takdiminde yaptığı konuşmada, ödül almaktan duyduğu gururu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Yılın ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan ilk üç model arasında yer almayı başaran Megane Sedan'ın Bursa Oyak Renault Fabrikaları bantlarından çıkarak, 35 ülkeye ihraç edildiğini aktaran Başeğmez, şunları kaydetti:



"Oyak Renault Fabrikaları olarak, 2016'da Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 36'sına imzamızı attık. Yine Türkiye'nin ihraç ettiği otomobillerin yarısına yakını fabrikamız bantlarında üretildi. 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçilerek göğsümüzü kabartan yeni Megane Sedan'ın yılın ilk yarısında 23 bin 886 adet üretimini gerçekleştirdik ve bu modeli 35 ülkeye ihraç ettik. Türk mühendisliğinin imzasıyla Bursa'dan dünyaya açılan ve ekonomimize katma değer sağlayan Megane Sedan'ın bu başarısıyla ne kadar gurur duysak azdır. Tüm projelerde olduğu gibi Renault Mais ile ortak çalışmalarımızın sonucu olan ve gururla taşıyacağımız bu ödül, onur köşemizde en özel yerini alacak."



Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş da Megane Sedan'ın mühendis ve işçilerin emeğinin ürünü olduğunu ifade ederek, "Megane Sedan'ın kaydettiği 16 bin 750 adet satış rakamı, binek otomobili satışlarımızın yüzde 34,3'ünü oluşturuyor. Megan Sedan, Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk 3 modelinden biri." değerlendirmesinde bulundu.