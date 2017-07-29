Rekortmenler İspanya'da buluştu

Türkiye ile İspanya liglerinde en uzun süre gol yememe rekoruna sahip iki eski kaleci İspanya'da buluştu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid formasıyla 1990-1991 sezonunda 1275 dakika kalesini gole kapatan Abel Resino, siyah-beyazlıların İspanya'daki kampını ziyaret etti.



Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Miguel Montanana'nın arkadaşı olan eski kaleci Resino, bu alanda Türkiye'deki rekoru elinde bulunduran teknik direktör Şenol Güneş'le bir araya geldi.



Şenol Güneş, Trabzonspor kalesini korurken 1978-1979 sezonunda üst üste 12 maçta, 1112 dakika süreyle gol yemedi. Güneş, bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile 4. haftada yaptığı ve 1-1 sona eren maçın ardından aynı skorla biten 17. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasına kadar rakiplerinin gol girişimine izin vermedi.