Rekorların adamı Messi'den en iyi başlangıç

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk 5 haftasında 9 gol atan Lionel Messi, söz konusu periyotta kariyerinin en iyi performansını sergiledi.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk 5 haftasında 9 gol atan Lionel Messi, söz konusu periyotta kariyerinin en iyi performansını sergiledi.



Messi, Brezilyalı Neymar'ın takımdan ayrılmasıyla güç kaybettiği savunulan Barcelona'yı 5 haftalık sürede sırtlayan isim oldu.



Takımının ligde 5'te 5 yapmasına önemli katkı sağlayan 30 yaşındaki Arjantinli yıldız, Alaves'e 2, Espanyol'a 3 ve son olarak Eibar'a 4 gol atma başarısı gösterdi.



Lionel Messi, daha önce La Liga'nın ilk 5 haftalık periyotlarındaki en skorer performanslarını, 2011-2012 sezonunda 8, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında 6'şar gol kaydederek gerçekleştirdi.



REKORLARIN ADAMI MESSİ



Arjantinli yıldız Messi, 13 yıldır forma giydiği Katalan ekibinde kırılması zor birçok rekora imza attı.



Performansı ve attığı gollerle adından söz ettiren yıldız oyuncu, sadece top koşturduğu ülkede değil, dünya futbolunda da pek çok rekoru geride bıraktı.



Messi, bir yılda en çok gol atan, La Liga'da en fazla fileleri havalandıran, Barcelona'da en çok gol kaydeden ve en fazla Altın Top ödülü kazanan oyuncu olmak üzere birçok farklı kulvarda rekor kırdı.



LA LİGA'DA MESSİ'DEN FAZLA GOL ATAN YOK



Avrupa'nın 5 büyük futbol liginden biri La Liga'da, en fazla gol atan futbolcu unvanı Arjantinli yıldız Messi'ye ait.



Tecrübeli futbolcu Messi, Barcelona formasıyla 2004'ten bu yana oynadığı La Liga'da 387 maçta 358 gol attı. Bu alanda Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 285 golle Messi'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.



Arjantinli futbolcu, en fazla bir maçta 3 gol atma "hat trick" yapma rekorlarını da elinde tutuyor. Messi, Barcelona'da resmi maçlarda 39, La Liga'da 28 kez "hat trick" yaptı. Messi, La Liga'da bir sezonda en fazla "hat trick" yapma (8) rekorunu da Cristiano Ronaldo ile paylaşıyor.





