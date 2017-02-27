Rejimin kontrolündeki Tadif'ten 2 bin kişi göç etti

Suriye'de rejim güçlerinin denetimindeki, Bab ilçesinin Tadif köyünden yaklaşık 2 bin kişi göç etti.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesiyle rejim güçlerinin denetimine geçen, Halep'in Bab ilçesine bağlı Tadif köyünden yaklaşık 2 bin kişinin, muhaliflerin kontrolündeki bölgelere göç ettiği bildirildi.



DEAŞ'ın çekilmesiyle Bab'ın güneyindeki Tadif köyünün rejim güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 bin kişi göç etti. Zor şartlar altında yanlarına aldıkları birkaç eşyayla Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) kontrolündeki bölgelere kaçan Suriyeliler, yanlarında getirdikleri çadırlara yerleşiyor.



Çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşturan aileler, hayvanları da yanlarında götürmeyi ihmal etmiyor. ÖSO birlikleri ise bölgeden kaçan ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.



'DEAŞ, HİÇ ÇATIŞMADAN TADİF'İ ESED'E BIRAKTI"



Tadif sakinlerinden İbrahim Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın rejimin korkusu nedeniyle, güvenli gördüğü Bab'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geldiğini söyledi.



Said, ''DEAŞ, hiç çatışmadan Tadif'i Esed'e bıraktı. Esed ile DEAŞ arasında bir anlaşma var. DEAŞ rejimle çatışmadan bölgeden ayrıldı. Biz de rejim güçlerinin korkusundan dolayı bölgeden çıktık.'' diye konuştu.