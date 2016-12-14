Rejim ve bazı gruplar ateşkese engel olmaya çalışıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Halep'teki ateşkese ilişkin, "Şimdi görüyoruz ki rejim ve bazı gruplar buna engel olmaya çalışıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı Uluslararası Eğitim Yöneticileri Çalıştayı"nın kapanış töreni öncesinde basın mensuplarının konuya ilişkin sorularına yanıt verdi.



Halep'te ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması, siviller için gerekli adımların atılması konusunda Türkiye'nin epeydir çaba sarfettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmeleri, kendilerinin dışişleri bakanları ve fikirdaş ülkeler kapsamındaki toplantıları, İran ve Rusya ile ikili görüşmeleri ve ayrıca asker ve uzmanların muhataplarıyla görüşmelerinin yoğun şekilde devam ettiğini anlattı. Dün varılan anlayışla sivillerin Halep'ten çıkarılması ve ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde bazı adımlar da atıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Şimdi görüyoruz ki rejim ve bazı ayrı gruplar buna engel olmaya çalışıyor ve burada Rusya var, İran var, İran'ın desteklediği güçler var ve tabi ki rejim var. Böylesine bir insani konuda bile bizim isteğimiz hiç kimse topu başkasına atmasın, burada bir anlaşma var ve bunun da uygulanması gerekiyor.



Esasen 10 gün önce de buna benzer bir anlaşmanın yapılmasına vesile olmuştuk, tarafları bir araya getirmiştik. Daha sonra bu anlaşma maalesef istediğimiz gibi uygulanmadı ama burada bir dram var. İnsanlar katlediliyor, çocuklar öldürülüyor. Dolayısıyla artık hiç kimse kimseye suç atmasın, burada herkes sorumludur, vebali herkesedir. Biz samimi bir şekilde anlaşma çerçevesinde insanların buradan çıkarılması konusunda adımlar attık, vesile olduk ama görüşmelerimizi devam ettiriyoruz.



Dün akşam (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov ile görüştük. Bugün İran Dışişleri Bakanı ve Lavrov ile tekrar öğle civarında görüşeceğiz. Umarım herkes buna riayet eder ve bu çerçevede burada vahşet ve zulüm durur."



Sivillerin tahliyesinin yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, engellemeler nedeniyle tahliyenin tam anlamıyla gerçekleşmediğini ancak hazırlıkların tamamlandığını söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, Halep'ten insanların getirilmesiyle hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde oluşabilecek kamplarda, insani ve tıbbi yardım konularında ilgili kurumların hazırlıklarını tamamladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA