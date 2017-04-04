Esed rejimi çoğu çocuk 55 kişiyi kimyasal gazla öldürdü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırısında ölü sayısı 55'e yükseldi.

Saldırının ardından yaralılara müdahalede bulunan doktor Abdülmenam Cafer, açıklamada, "Ölü sayısı 55'e yükseldi. Gazdan 220 sivil etkilendi." dedi.



ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARI



Gazdan etkilenenlerden kritik durumdaki biri erkek, kalanı kadın ve çocuklardan oluşan 15 kişi, ambulanslarla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi.



Esed rejimi, son 10 günde üç kere sivillere yönelik klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenledi. 25 Mart'ta Hama'nın Latamne beldesinde 2 sivil ölmüş, 30'u gazdan etkilenmişti



İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırı, 20 sivili zehirlemişti.



Han Şeyhun'da ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.