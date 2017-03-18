Devlet Bahçeli: Rejim değişecek diyorlar külliyen yalandır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu evetler, hayırcı kafilenin içindeki FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C, Perinçek lobisi ve Türk düşmanlarını tir tir titretecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen ilk mitingde yaptığı konuşmada, 16 Nisan referandumunun barış, huzur, demokrasi, sabır ve edep içerisinde geçmesini diledi.



Devlet Bahçeli, yerli, milli ve ahlaki bir uzlaşmayla üstelik tamamıyla iç dinamiklerle temellenmiş sistem değişikliğini hazmedemeyenlerin dağılacağını, 16 Nisan'da Türkiye'nin kazanacağını, Türk milletinin onun bunun ağzına bakmayarak, muhteşem iradesiyle geleceğini şekillendireceğini vurguladı.

"REJİM DEĞİŞECEK DİYORLAR, KÜLLİYEN YALANDIR"



"Şimdi soruyorum; Elazığ 16 Nisan referandumuna hazır mı? Evet. Gakgoşlar gereğini yapacak mı? Evet. Oyunu bozacak mısınız? Evet. İradenize sahip çıkacak mısınız? Evet. Türkiye için evet diyecek misiniz? Evet. Bu evetler, daha anayasada ne yazdığını bilmeyen, zahmet edip de bir maddesini açıp okumamış CHP Genel Başkanı'nın uykularını kaçıracaktır. Bu evetler, hayırcı kafilenin içindeki FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C, Perinçek lobisi ve Türk düşmanlarını tir tir titretecektir. Bu evetler, Avrupa'ya kapak, işgal planı yapanlara tokat olacak, alayını silindir gibi ezip geçecektir." diye konuşan Bahçeli, şunlara kaydetti:



"Rejim değişecek diyorlar, külliyen yalandır. Değişecek olan sadece hükümet etme sistemidir, yenisinin adı da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Federal sistem gelecek, Türkiye eyaletlere bölünecek, üniter yapı bozulacak diyorlar. Tümden iftira, tümden hayal mahsulüdür. Tek adam yönetimi olacak diyorlar, bunu söyleyenlerin tarih cahili oldukları, geçmişimizde dahi böyle bir yönetim modelinin hiç görülmediği açık ve ortadadır. Biz istiklalimizi muhafaza etmek için 16 Nisan'a evet diyoruz."



Mitinge, AK Parti il başkanı Ramazan Gürgöze ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.