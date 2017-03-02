Rejim askeri Türkiye'ye sığındı

Suriye'de rejim birliklerine mensup bir asker, Hatay sınırından Türkiye'ye sığındı.

Suriye'de rejim birliklerine mensup bir asker, Hatay sınırından Türkiye'ye kaçtı.



Suriye tarafından Hatay sınırına gelen bir kişi, hudut birliklerine sığındı.



Esed rejimi birliklerine mensup olduğunu beyan eden Suriyeli, sorgulanmak üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.



Askerin sorgusunda, rejim birliklerinde zorla tutulduğunu ve ayrılmak için Türkiye'ye kaçtığını söylediği öğrenildi.