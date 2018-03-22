Regaip Kandili Nedir ? Regaip Kandili Ne Zaman ?

Regaip Kandili nedir, Regaip Kandili ne zaman kutlanacak, Regaip Kandili'nin anlam ve önemi nedir, Regaip Kandilin'de oruç tutmanın faziletleri nelerdir, en güzel Regaip kandili mesajları nelerdir gibi soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

Regaip Kandili Ne Zaman





Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayına girmiş bulunmaktayız. Recep ayından sonra Regaip Kandili’ni de bu gece yaşayacağız. Regaip Kandili’nin bu gece yaşanacak olması akıllara Regaip Kandili nedir, Regaip Kandili’nin anlamı ve önemi nedir gibi sorularıda getiriyor. Bu sorulara hemen cevabımızı verelim. Ragaip kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesi kutlanan kandildir. Recep ayının ilk Cuma gecesi ise 22 Mart Perşembe akşamı itibarı ile başlayacak.

Regaip Kandili’nin Önemi





Kandil geceleri şüphesiz Müslümanlar için en önemli gecelerdir. Müminler bu gecelerde günahlardan kaçınır ve vakitlerini ibadetlerle geçirir. Allah Teâlâ, bu gecede müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dualar kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir.

Regaip Kandili Orucu Nedir





Halk tarafından oldukça bilinen ve tanınan Akademisten ve İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Regaip Kandili’nde oruç tutma konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Nihat Hatipoğlu, Regaip Kandili orucunun bir gün sonra ya da bir gün önce de tutulabileceğini açıkladı. Ancak şu noktada dikkat edilmesi gereken bir konu vardır ki, orucun tek gün tutulması gerekmektedir. Açıklık getirilecek olursa Regaip Kandili orucunu Perşembe ve Cuma günü şeklinde iki gün tutulması lazımdır. Aynı zamanda Nihat Hatipoğlu, Regaip Kandili’ne özel bir oruç olmadığını özellikle belirterek nafile orucunun tutulabileceğini ifade etti.

Kandil Orucuna Nasıl Niyet Etmeliyiz





Regaip Kandili’nde oruç tutmak isteyen insanların sahurdan sonra şöyle niyet etmesi gerekmektedir. ‘’Niyet eyledim Allah (c.c.) rızası için nafile orucu tutmaya.’’

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?





Recep ayının ilk Cuma gecesi kutlanacak olan Regaip Kandili, İslam alemi tarafından akıllara ‘’ Regaip Kandili’nde oruç tutmanın faziletleri nelerdir’’ sorusunuda getiriyor. Bu sorunun cevabını aşağıda kolaylıkla buabilirsiniz. İşte Regaip Kandili’nde oruç tutmanın faziletleri...

-Recep’ten 30 gün tutana, Allah (cc) rızasını yazar ve ona azap etmez.” (Gunyet’üt Talibin)

-Şüphesiz Allah’ın (cc) (cennette öyle) şehirleri vardır ki, onlara ancak Receb’i oruçlu geçirenler girebilir.” (Nüzhetül-Mecalis)

-Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allah Teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî]

-Recep ayından bir gün oruç tutup bir gecesini ihya eden, tüm seneyi ihya etmiş gibidir

Sevban'dan (ra) rivayet edildiğine göre; bir kere Resulullah (asm) bir takım kabirlerin yanından geçerken ağlamağa başlayıp:

-“Ey Sevban! Bu kabirlerde yatanlar! Şüphesiz azap çekiyorlar. Onlardan azabı dindirmesi için Allah-ü Teala’ya yalvardım. Ey Sevban! Eğer bu kişiler, Recep ayından bir gün oruç tutsaydılar ve bir gece olsun

ibadette bulunsaydılar, bu azaba düşmezlerdi” buyurunca, ben:

“Ey Allah’ın Resulü! Bir günün orucu ve gecenin ibadeti bile kabir azabını engeller mi?” diye sordum. Bunun üzerine buyurdular ki (asm):

“Evet! Canım kudret elinde olan Zat’a yemin ederim ki, Recep’ten bir gün oruç tutup bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslüman kadın ve erkeğe mutlaka Allahü Teala, bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini ihya sevabı yazar.” (Nüzhetül Mecâlis)

Recep ayında bir gün oruç tutan, Allah’ın (cc) en büyük hoşnutluğuna erişir

“İnanarak ve sevabını Allah-ü Teala’dan bekleyerek, Recep’ten bir gün oruç tutan, Allah-ü Teala’nın en büyük rızasını kazanır ve Firdevs-i A’la cennetine yerleşir.” (Nüzhetül-Mecâlis)

“Beni iyi dinleyin; Recep ayı, savaş hislerinin duyulmadığı Allah’ın (cc) (haram) ayıdır. Kim inanarak ve sevabını sadece Allah’tan (cc) bekleyerek Recep ayında bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala’nın en büyük hoşnutluğunu kazanmış olur.” (El-Fetteni, Et-Tezkire)

Recep ayında bir gün oruç tutan, kıyamet günü azaptan emin olur, sıratı tevhid ile geçer

“Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.” (DeylemRecep ayında bir gün oruç tutan kişi için, gök kapıları istiğfar eder

“Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ’nın takvasına tamamen ayır(arak günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek:

-Ya Rabbi! Onu bağışla.

Eğer orucunu Allah-ü Teala’nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye:

-Nefsin seni aldatmış, denilir.” (Nüzhetül Mecâlis, Gunyetü’t Talibin)

Recep ayından bir gün oruç, 40 senelik oruca bedeldir

“Recep’ten bir gün oruç tutan kimse, 40 sene oruç tutmuş gibi sevaba ulaşır.” (Nüzhetül-Mecâlis)

Recep ayını oruçlu geçirenlerin mükâfatı pek yücedir

“ Şüphesiz Allah’ın (cc) (cennette öyle) şehirleri vardır ki, onlara ancak Receb’i oruçlu geçirenler girebilir.” (Nüzhetül-Mecalis)

“ Recep’ten 30 gün tutana, Allah (cc) rızasını yazar ve ona azap etmez.” (Gunyet’üt Talibin)

-“Ey Allah’ın (cc) dostu! Gündüzünü, kendisi için susuz geçirdiğin ve rızası uğrunda cismini erittiğin o Aziz ve Celil olan Rabb’ine koşup kurtul” derler.

İşte bu kişi kıyamet günü kurtulanlarla birlikte Adn cennetine ilk girenlerden olacaktır ki onlar ve kendisi, Allah’dan (cc) razı olan kimselerdir.

İşte sana! En büyük kurtuluş bundan ibarettir.” (Gunyet’üt Talibin, Nüzhetül-Mecalis)

Regaip Kandili Mesajları





Regaip Kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesi kutlanır. Bu mübarek gecelerde insanlar, teknolojininde gelişmesiyle sevdiklerine kandil mesajı atmayı uygun görüyor. Bu geceyi sevdiklerimizle kutlamanın en iyi yollarından biri olan kandil mesajlarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte Ragaip Kandili Mesajları

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. Kandilin kutlu olsun.



Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.



Yakınlık ne mekanda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.



Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.



Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.



Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Mutlu kandiller…



Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım