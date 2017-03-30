Regaib Kandili'nde camiler doldu taştı

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili, camilerde manevi coşku içinde eda edildi.

Selimiye Camisi'nde Regaib Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. Program, Balkan ülkeleri ve Türkiye ortak ilahi korusunun seslendirdiği ilahilerle başladı. 2014 yılı Dünya Kuran-ı Kerim Okuma birincisi Selimiye Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik Kur'an Kerim okudu.



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Selimiye Camisi'ndeki konuşmasına, Hz Muhammed'in yaptığı duayı işaret ederek "Rabbimiz İslam ümmeti olarak bizlere Recep ve Şaban aylarını mübarek eyle, bizi biz kılan değerlerle mübarek eyle, bizlere, işlediğimiz bütün kötülükleri arkamızda bırakarak Kur'an ayına, Ramazan ayına kavuşmayı nasip eyle" şeklinde dua ederek başladı.



Regaib Kandili'nin mübarek üç ayların müjdecisi olduğunu ifade eden Görmez, "Regaib Kandili, diğer bazı gün ve geceler gibi İslam tarihinde herhangi bir hadisenin seneidevriyesi değildir. Regaib Kandili bizi mübarek üç aylara kavuşturan, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi bir gece olarak tarih boyunca mümin topluluklarca idrak edilmiştir. Allah Resulü 'Müslümanlar'ın hep birlikte güzel gördükleri şey, Allah katında da güzeldir' buyurmuştur. Bu güzelliği tarih boyunca ecdadımız yaşatmış ve kıyamet sabahına kadar da bize emanet etmiştir." dedi.



Görmez, Regaib kelimesinin arzu, istek, emel ve tutku manasına gelen rağbet kelimesinin çoğulu olduğunu ifade etti.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Regaib Kandili'nin gem vurulamayan arzuları, dizginlenemeyen tutkuları, güç yetirilemeyen emelleri muhasebeye çekmek amacıyla fırsat olarak verildiğinin altını çizdi.



"Regaibleriniz, bütün rağbetleriniz Allah'ın rızası olsun" diyen Görmez, şöyle devam etti:



"Regaib Kandili, dar göğüslerden, sıkışmış kalplerden, bunalmış yüreklerden kurtulmanın yolunu gösteriyor ve diyor ki, 'Kalbinizi İslam'ın rahmetine açınız bunun için de çalışınız, hayatınızın boş bir anı olmasın. Rağbetiniz sadece Rabbinize olsun. Aziz milletimize Cenabıhak ebediyete kadar nice, barış dolu, huzur dolu kandiller lütfetsin. Alemi İslam inşirahı unuttu, bütün göğüsler daraldığı için, bunaldığı için inşirahtan uzaklaştık. Yüce Rabbimiz bu Regaib hürmetine, üç aylar hürmetine Ramazan-ı Şerif hürmetine inşirah versin.



İslam ümmetini yeniden aziz bir ümmet eylesin. Regaib Kandiliniz mübarek olsun, rağbetiniz sadece Rabbinize olsun, şanınız yüce olsun, zorlarınız kolay olsun, sinemizdeki ağır yüklerden kurtularak gerçek özgürlüğe kavuşmayı Allah bize lütfetsin, kalpleriniz inşirah bulsun, yürekleriniz itminan bulsun. 'Onlar ki iman ederler ve kalpler Allah'ı zikrederek mutmain olurlar, Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı zikrederek huzur bulur, mutmain olur.' Allah kalpleri gerçek itminana kavuşan, göğüsleri inşiraha kavuşan kullarından eylesin. Amin."



Programa Edirne Valisi Günay Özdemir, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve Balkanlar'dan gelen din adamları ile Bulgaristan ve Batı Trakya'dan gelen soydaşlarla, Edirne ve çevre illerden gelen vatandaşlar katıldı.

SULTANAHMET CAMİSİ'NDE PROGRAM



Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili, Sultanahmet Camisi'nde manevi coşku içinde eda edildi.



Başta Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Süleymaniye camileri olmak üzere, tüm camilerde düzenlenen kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi.



Hicri takvime göre, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaib kandili, tüm yurtta ve İslam aleminde idrak ediliyor.



Regaib Kandili nedeniyle Sultanahmet Camii'nde kandil programı düzenlendi. Akşam namazı sonrası başlayan programa binlerce vatandaş katıldı. Regaib Kandili'ni Sultanahmet Camisi'nin manevi havası içerisinde eda etmek isteyen vatandaşlar, camiye akın etti.



Düzenlenen programda hafızlar Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu. Vatandaşlar edilen dualara icabet etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

ANTALYA'DA CAMİLERDE PROGRAMLAR DÜZENLENDİ



Murat Paşa Camisi'ndeki kandil programında vaaz veren İl Müftüsü Osman Artan, Regaib Kandili'nin üç ayların habercisi olduğunu söyledi.



Öte yandan kandil dolayısıyla camiye gelen birçok vatandaş, içeride yer kalmaması nedeniyle avluda saf tuttu.



Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi, Deniz Feneri Derneği görevlileri ile hayırseverler, cami bahçesine kurdukları stantlarda vatandaşlara lokma, lokum, bisküvi ikram etti.



GAZİANTEP'TE CAMİLER DOLDU TAŞTI



Gaziantep Hanifi Şireci Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Kentte kandil dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti. Açılışı, geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından yapılan Hanifi Şirece Camisi'nde de il müftülüğünce mevlit okutuldu.



Programın ardından vatandaşlara meyan şerbeti ikram edildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA TARİHİ ULU CAMİ'DE PROGRAM



Kahramanmaraş'ta Regaib Kandili dolayısıyla Abdulhamithan ile tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyerek, dua etti.



Yatsı namazı sonrası, bazı camilerde düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"KİLİS'TE TARİHİ KADI CAMİSİ'NDE PROGRAM"



Kilis İl Müftülüğünce Regaib Kandili dolayısıyla tarihi Kadı Camisi'nde program düzenlendi.



Namaz öncesi İl Müftüsü Yardımcı Mehmet Çoban'ın verdiği vaazla başlayan programda, namazın ardından mevlit-i şerif okundu.



Programın sonunda Müftü Yardımcısı Çoban, terör saldırısında yaşamını yitiren şehitler ve tüm İslam alemi için dua etti.

ADANA



Adana'da, Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.



Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, kandil gecesinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mevlit okutuldu.



Cami çıkışında hayırseverler tarafından vatandaşlara tatlı ikram edildi.

MERSİN



Mersin'de de Regaib Kandili camilerde çeşitli programlar düzenlenirken, Mersin'in en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Cami'sine gelen vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.



Mübarek gece dolayısıyla birçok camide yer kalmazken, bazı cemaat namazı dışarı serilen hasırların üzerinde kıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından isteyen cemaat tesbih namazı da kıldı.



Babalarıyla camiye gelip namaz kılan ve dua eden küçük çocuklara şeker ve çikolata ikram edildi.

OSMANİYE



Osmaniye'de Regaib Kandili münasebetiyle vatandaşlar camilere akın etti.



Osmaniye'nin en eski camilerinden olan Envarul Hamid Camisi'nde kandil nedeniyle program düzenlendi.



Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen mevlit programında, camiye sığmayan vatandaşlar bahçeye hasır sererek namazlarını kıldı.



Namaz çıkışında Osmaniye Belediyesince helva dağıtıldı.



ANADOLU'DA İNŞA EDİLEN İLK CAMİDE KANDİL



Hatay'da ise Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaib Kandili dolayısıyla mevlit düzenlendi.



Caminin dolması nedeniyle bazı vatandaşlar cami avlusuna serilen halılar üzerinde namaz kıldı.



Programda Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.



Düzenlenen kandil programlarına kadın ve çocuklar da ilgi gösterirken, cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



