Referandumun ertelenmesini istediler

Irak'ın Kerkük kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği Teşkilatı (KYB), yarın düzenlenmesi planlanan referandumun ertelenmesini talep etti.

KYB'nin Kerkük Teşkilatı, Irak Federal Mahkemesi tarafından "anayasaya aykırı" bulunan sözde referandumun kentte düzenlenmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.



Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde böylesi bir süreçte referandum yapılmasına karşı çıkılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Kürdistan Bölgesinin geneli, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde referandumun daha uygun bir zamana ertelenip, dış ve iç destek garanti altına alındıktan sonra yapılmasından yanayız."



Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığıyla bilinen Basnews'in haberine göre, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Kerkük kentinde KYB'li yetkililerle bir araya geldi. Süleymani'nin referandumun özellikle Kerkük'te yapılmasına karşı çıkılmasını istediği iddia edildi.



Irak Parlamentosu tarafından geçen hafta görevden alınan KYB'li Vali Necmeddin Kerim ise dün gazetecilere yaptığı açıklamada referandumun kentte de düzenleneceğini belirtmişti.



KYB Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar dünkü yazılı açıklamasında, "KYB olarak, dünya, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin içerisinde olduğu durumu göz önünde bulundurarak, dost ülkeler ve Birleşmiş Milletler'in (BM) sunduğu teklifin dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz. Teklifin dikkate alınması, halkımızın gerçekleştirmek istediği stratejik hedeflere hizmet ediyor." ifadelerini kullanmıştı.



IKBY'deki tartışmalı referandum kararı



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.



ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.