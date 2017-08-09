Referandumdan dönüş yok

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, referandum kararından geri adım atmayacaklarını belirterek, bununla yeni felaketler ve savaşın önüne geçmek istediklerini söyledi.

Mesut Barzani, Londra merkezli El-Hayat gazetesine verdiği röportajda, Telafer'in kurtarılması, Haşdi Şabi ve Kürtlerin ilişkileri ile 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumu hakkında açıklamalarda bulundu.



25 Eylül'de yapılması beklenen referandum kararını, "bağımsızlığa adım atmak" şeklinde niteleyen Barzani, bunun şiddetten uzak barışçıl bir süreç olduğunu ifade etti.



"Referandumun asıl hedefi, yeni felaketler ve savaşların yaşanmasını engellemektir" diyen Barzani, "Biz savaş talep etmiyoruz. Tersine kardeşlik ve dostluk çağrısında bulunduk. Referandum tarihi hususunda ise Kürdistan'ın siyasi partileri buna karar verip, tarihi belirledi ve geri dönüş de yok." diye konuştu.



IKBY Başkanı Barzani, bazı kesimlerin referandumun zamanlamasına ilişkin eleştirisine dair ise "Soruyoruz; referandum için uygun tarih ne zaman gelecek? Başkalarının onayını beklersek, uygun zaman asla gelmeyecektir. Sadece Kürdistan halkı referandum tarihini tayin edebilir." ifadelerini kullandı.



TELAFER OPERASYONU



Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna İran destekli Haşdi Şabi milislerinin katılması kararıyla sorunların daha karmaşık bir hal alacağı uyarısında bulunan Barzani, "Operasyonun en başından beri Telafer'i, uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle Irak ordusunun alması gerektiği kanaatindeyiz. Orada intikam operasyonunun patlak vermesinden endişe ediyoruz. Masum kadın ve çocuklar zarar görüp, sorunlar daha karmaşık hale gelebilir." görüşünü dile getirdi.



Barzani, Telafer'de Peşmerge güçleri ve Haşdi Şabi'nin karşı karşıya gelmesi ve orada bir çatışma çıkma ihtimaline ilişkin soruyu ise şu şekilde cevapladı:



"Telafer, Kürdistan Bölgesi'nin sınırları dışında yer alıyor. Bize göre, bölgenin Irak ordusu tarafından alınması gerekiyor. Haşdi Şabi ile herhangi bir sorunumuz yok ancak bu gücün Kürdistan topraklarına girmesine izin vermeyeceğiz. İbadi'nin başbakanlığındaki Irak hükümetiyle özellikle Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda iyi bir dayanışmamız vardı. Biz ne savaş isteyen ne de savaş başlatan taraf olacağız ancak bize dayatmaları halinde kendimizi elbette savunma hakkımız var."



Son olarak Musul'un Sincar ilçesindeki terör örgütü PKK'nın varlığına da değinen Barzani, "PKK'lı militanların Sincar'daki varlığı yasal değildir. Kürdistan Bölgesi'nin resmi güvenlik güçleri dışında başkalarının bölgede varlık göstermesine izin vermeyeceğiz." dedi.



