Bakan Çavuşoğlu son anket oranlarını açıkladı

Millet gerçeği gördü diyen Bakan Çavuşoğlu evet oylarının yüzde 60'lara doğru yükseldiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Kemer ilçesindeki bir otelde sivil toplum örgütleri temsilcileriyle ve muhtarlarla bir araya geldi. Anayasa değişikliğiyle tek patronun millet olacağını, millet nasıl isterse Türkiye'nin o yolda ilerleyeceğini belirten Çavuşoğlu, 'İnşallah 16 Nisan'da herkes demokratik haklarını kullanır. Şu anda da anketlerde yüzde 60'a doğru gidiyoruz. Millet gerçeği gördü.' diye konuştu.



"Hayır" kampanyası yürütülenlerin anayasa değişikliğini içeren 18 madde üzerinden konuşmadığını, doğruları söylemediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "O kadar düştüler ki üzülerek söylüyorum Antalya'da yaşayan Ruslara gidip '16 Nisan'dan sonra sizi zorla Müslüman yapacaklar, kadınların başını kapacaklar.' diyorlarmış. Bazı Ruslar bizim AK Parti İl Teşkilatımıza gitmiş, 'Doğru mu?' diye sormuşlar. Konsolos da gelmiş, 'Böyle bir şey var mı?' diye sormuş. İnsanlara korku salmaya utanmıyor musunuz?" ifadesini kullandı.



Kampanya yürütürken doğruları söylemek gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, asılsız söylemlerle dolu propagandalara inanılmaması gerektiğini bildirdi. Çavuşoğlu, "18 madde uzun değil, siz okumuyor musunuz? Alın okuyun." dedi.



Yurt içinde ve yurt dışında son dönemde bazı kesimlerin Atatürk'ten geçinmeye başladıklarına işaret eden Çavuşoğlu, bugüne kadar Atatürk'ün gösterdiği Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan fazla çalışan bir liderin bulunmadığına değindi.



Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Bir Atatürkçü geçinenler var bir de Atatürk'ten geçinenler var. Şimdi Bild (Almanya'da bir gazete) dahil Avrupa'dakiler de Atatürk'ten geçinmeye başladı. Ne karışıyorsun Türkiye'deki seçime. Almanya'da o kadar vatandaşımız olmasına rağmen biz 'Merkel'e oy verin, şuna verin, buna vermeyin diyor muyuz?' Hayır. Hollanda'da bu kadar çirkinlik yapmalarına rağmen böyle bir şey demedik."



ANTALYA'DA GENÇ KIZIN BAŞÖRTÜSÜNÜN ZORLA ÇIKARTILMASI



Dün Antalya'da bir genç kızın başörtüsünün zorla çıkartılmasıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Dün Antalya'nın merkezinde bunların laiklik anlayışını gördük. Yasakçı zihniyet geliyor 'evet' kampanyası yapan çocuklara küfrediyor. Sonra başörtülü kızımızın başındaki örtüyü zorla çıkartıyor. İsteyen açsın, isteyen kapatsın, isteyen istediği gibi giyinsin. Bugüne kadar biz 15 yıldır herhangi bir kişinin giyimiyle kuşamıyla ilgili ima edici bile bir şey söylemedik. Bunlar Türkiye mozaiğidir. Benim ailemde açıklar var, kapalılar var. Şimdi biz aile olarak başı açık, başı kapalı diye birbirimize mi gireceğiz? Bu yasakçı laiklik anlayışı bitti. Devlet işleri ve din işleri ayrılır. Devlet herkesin inancının ve o inancın yerine getirilmesinin garantisidir. Nokta. 'Başörtüsü taktın okula gitme.' Ben Siyasal'da okurken yabancı öğrencilere sakal bırakmak serbest, Türk öğrencilerine yasaktı. Ben de inadına okula sakalla gittim. Hoca sordu 'Niye sakal bıraktın?' diye. 'Ben yasağa karşıyım ondan bıraktım.' dedim. Hoca 'Aferin.' dedi."



"YÜZDE 60'A DOĞRU GİDİYORUZ"



Anayasa değişikliğiyle tek patronun millet olacağını, millet nasıl isterse Türkiye'nin o yolda ilerleyeceğini belirten Çavuşoğlu, "İnşallah 16 Nisan'da herkes demokratik haklarını kullanır. Şu anda da anketlerde yüzde 60'a doğru gidiyoruz. Millet gerçeği gördü." diye konuştu.



"Hayır" kampanyası yürüten terör örgütleri ve bazı Avrupa ülkelerinin milleti AK Parti'den ve MHP'den daha çok sevmediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'yi güçlü görmek istemeyen kesimlerin "hayır" kampanyası yürüttüğünü bildirdi.



TURİZMİN 12 AYA ÇIKARTILMASI ÇALIŞMALARI



Bakan Çavuşoğlu, Kemer'e yapılan hizmetler hakkında da bilgi vererek, geçen yıl turist sayısında ciddi bir gerileme olduğunu, bu yıl Rusya ve Ukrayna'dan gelen turist sayısında önemli artışlar beklendiğini söyledi.



İki ülke arasında yapılan anlaşmayla Ukrayna ve Türkiye vatandaşlarının ülkelere kimlikle giriş-çıkış yapabileceklerini hatırlatan Çavuşoğlu, Ukraynalıların kimlikle giriş yapabilmeleri için havalimanlarında teknik çalışmaların yapıldığını aktardı.



Kemer'de turizmin 12 aya yayılabilmesi için futbol, golf sahaları ile çok amaçlı kongre merkezi yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, ilçede enerji ile ilgili problemin de en kısa zamanda çözüleceğini ifade etti.



Çavuşoğlu, yol çalışmaları hakkında da bilgi vererek, Kemer-Demre arasının viyadük ve tünellerle kısaltılacağını belirtti.



Yeni sistemle yönetimdeki çift başlılığın giderileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu çift başlılığı gidermek için ya tam parlamenter sistem ya da cumhurbaşkanlığı sistemini seçmemiz lazım. Parlamenter sisteme geçmek için şu anda cumhurbaşkanına anayasanın verdiği tüm yetkileri geri almak ve halktan cumhurbaşkanı seçme yetkisini geri almak lazım. Cumhurbaşkanlığının tamamen sembolik olması, yetkilerin tamamının başbakanda toplanması lazım. Ya da yetkileri cumhurbaşkanında toplayıp bu sistemi getirmek lazım. Başka bir çözüm bilen varsa söylesin." dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni sistemle güçler ayrılığı sisteminin tam olarak işleyeceğini, cumhurbaşkanının hesap vereceğini, yargılanabileceğini kaydetti.