BM: Referanduma karışmayacağız

BM Irak Destek Misyonu'nun (UNAMI), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumuna hiçbir şekilde karışmayacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Destek Misyonu'nun (UNAMI), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumuna hiçbir şekilde karışmayacağı bildirildi.



Temsilcilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "BM Irak Misyon Temsilciliğine bağlı seçim yardım ofisi, 25 Eylül'de düzenlenmesi beklenen IKBY referandumuna hiçbir şekilde karışmayacak." ifadeleri yer aldı.



IKBY'deki siyasi partiler, 25 Eylül'de "bağımsızlık referandumu" yapma kararı aldığını açıklamıştı.