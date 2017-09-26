Referandum sonrası Barzani'den ilk açıklama!

IKBY Başkanı Barzani, Irak merkezi hükümetiyle ciddi ve önemli görüşmeler içerisine girmek istediklerini söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, gayrimeşru referandum sonrası yaptığı ilk açıklamada "Bağdat ile ciddi şekilde diyaloğa girmeye hazır olduklarını" belirtti.



Barzani, yaptığı videolu açıklamada, "referandumun başarılı bir şekilde geçtiğini, halkın çoğunluğunun 'evet' oyu kullandığını ve IKBY'nin yeni bir sürece girdiğini" ifade etti.



Bu süreçten sonra, "Irak merkezi hükümetiyle ciddi ve önemli görüşmeler içerisine girmek istediklerini" kaydeden Barzani, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den "diyalog kapılarının yüzlerine kapatılmamasını" talep etti.



Merkezi hükümete seslenen Barzani, "Sizinle çok uzun bir tecrübemiz var. İniş ve çıkışlarımız oldu. Tehdit yerine gelin dostane bir şekilde ciddi görüşmelere başlayalım. Referandum emrivaki fikirlerin dayatılması ve sınırların çizilmesi için değildi. Başbakan İbadi ve diyaloğa inanana herkese çağrımız şu: Görüşme kapılarını kapatmayın." dedi.



Son 25 yıl boyunca Türkiye ve İran'a bir tehdit değil ancak istikrar faktörü olduklarını ispatladıklarını ileri süren söyleyen Barzani, taraflar arasındaki dostane ilişkilerin önemini vurguladı.



Barzani ayrıca uluslararası toplumun referanduma verdiği tepkinin doğru olmadığını öne sürerek, "IKBY'nin terörle mücadele, iç göçmen ve sığınmacı meselelerinde daha önce olduğu gibi uluslararası toplumla dayanışma içerisinde kalmaya devam edeceğini" söyledi.