Referandum programlarını iki parti ayrı ayrı yapacak

Başbakan Yıldırım, MHP ile ortak kampanya hakkında, "Programları AK Parti olarak biz ayrı yapacağız, onlar ayrı yapacaklar." dedi.

Referandum sürecinde MHP ile ortak kampanya hakkında açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Programları AK Parti olarak biz ayrı yapacağız, onlar ayrı yapacaklar. Belki süreç içerisinde, hangi formatta olacağını şu anda söyleyemem ama bir iki programda beraber olabiliriz. Bu da yine karşılıklı mutabakat çerçevesinde olacak ama prensipte kampanyayı her iki parti de ayrı sürdürecek." dedi.



Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileri ile bir araya geldi.



"TÜRKİYE'NİN BÜTÜN RENKLERİ BİZİM İÇİN AYNIDIR"



Başbakan Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısında, bozkurt işareti yapması hakkında, "Herkesin işaretini yaparız. Türkiye'nin bütün renkleri bizim için aynıdır. '80 milyonu kucaklayacağız' derken bundan tek istisna olan terör örgütleridir." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, KHK'larla yapılan görevden almaların mağduriyet yarattığı iddiası konusunda, "İşin göbeğinde olan bir kişiyle, hasbelkader bir işin içine dahil olmuş bilmeyerek, bunu birbirinden ayırt etmeden bir mağduriyet giderme sürecini başlatmak doğru değil. Bunu, mücadelenin etkinliği bakımından, sorgulanmaya başlanması bakımından doğru bulmuyoruz ama bunun da uzun sürmemesi lazım." şeklinde konuştu.



"CHP KAMPANYASINI YUMUŞATMIŞ GÖRÜNÜYOR"



CHP'nin referandum kampanyası hakkında yorum yapan Başbakan Yıldırım şunları söyledi:



"Şu anda CHP, kampanyasını yumuşatmış görünüyor. Bence kucaklayıcı olmak yani ayrıştırmadan, sertleştirmeden insanları... İşte kandı, hainliktir gibi hiçbir şekilde vatandaşın hoşuna gitmeyen, vatandaşın hiç hak etmediği söylemler olmaması iyi bir gelişme. Demokraside ve ülkenin birliğinin, beraberliğinin muhafazasında bu söylemin daha doğru bir söylem olduğunu düşünüyorum. Ama ne kadar sürecek bilmiyorum."



"TÜRKİYE TERÖRLE ETKİN MÜCADELE EDEN ÜLKE OLDUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERDİ"



"Türkiye, terör örgütüyle özellikle de DEAŞ ile en etkin mücadele eden, lafını yapmayan, gerçek anlamda mücadele yapan ülke olduğunu bütün dünyaya gösterdi." diyen Başbakan Yıldırım, 3 bin civarında DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğinden bahsetti.



"KUCAKLAYICILIĞIN HAKİM OLMASINI İSTİYORUZ"



Siyasette gerginliğin değil kucaklayıcılığın hakim olmasını istediklerini belirten Yıldırım şu ifadeleri kullandı:



"Biz mümkün mertebe siyasette gerginliğin değil, kucaklayıcılığın hakim olmasını istiyoruz. Bu şekilde bir yaklaşım içerisindeyiz. Ama kırmızı çizgilerimiz var, değerlerimiz var. O değerlerimize saldırı olursa ona da boynumuzu bükemeyiz, gereken karşılığı veririz."